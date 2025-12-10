Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію продовжити терміни використання допомоги 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка" для тих, хто отримує її на "Укрпошті", повідомляє Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності.

"Більше часу, щоб витратити "Зимову тисячу" в "Укрпошті"! Так, отримувачі пенсій і соціальних виплат через "Укрпошту", для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто оформлював заявку самостійно через відділення, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року", - йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше передбачалося, що кошти для цих категорій можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно.

Зазначається, що станом на 10 грудня українці подали понад 16 млн заявок, із яких більшість — майже 13 млн — онлайн через "Дію", а допомога вже профінансована для понад 11,9 млн людей.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікував від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.