Інтерфакс-Україна
Події
21:08 10.12.2025

Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

2 хв читати
Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію продовжити терміни використання допомоги 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка" для тих, хто отримує її на "Укрпошті", повідомляє Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності.

"Більше часу, щоб витратити "Зимову тисячу" в "Укрпошті"! Так, отримувачі пенсій і соціальних виплат через "Укрпошту", для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто оформлював заявку самостійно через відділення, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року", - йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше передбачалося, що кошти для цих категорій можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно.

Зазначається, що станом на 10 грудня українці подали понад 16 млн заявок, із яких більшість — майже 13 млн — онлайн через "Дію", а допомога вже профінансована для понад 11,9 млн людей.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікував від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.

 

Теги: #зимова_підтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 09.12.2025
Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

11:33 02.12.2025
Майже 300 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, понад 50 тис. - уже погоджено

Майже 300 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, понад 50 тис. - уже погоджено

10:49 01.12.2025
Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

16:51 27.11.2025
Подано понад 13 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", 4 млн українців уже отримали виплати

Подано понад 13 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", 4 млн українців уже отримали виплати

13:37 24.11.2025
Уряд заборонив використання коштів нацкешбеку на 66 категорій, зокрема оплату мобільного/інтернету та будівельні роботи

Уряд заборонив використання коштів нацкешбеку на 66 категорій, зокрема оплату мобільного/інтернету та будівельні роботи

12:34 24.11.2025
"Укрпошта" розпочала виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки"

"Укрпошта" розпочала виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки"

11:29 24.11.2025
Подано уже 200 тис. заявок на отримання 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій

Подано уже 200 тис. заявок на отримання 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій

11:19 24.11.2025
Подано понад 10 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", майже 2 млн українців уже отримали виплати

Подано понад 10 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", майже 2 млн українців уже отримали виплати

19:19 23.11.2025
Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

14:39 23.11.2025
Заявки на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій подали вже понад 150 тис. українців

Заявки на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій подали вже понад 150 тис. українців

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

Премʼєр Бельгії не виключає судового позову проти ЄС через можливу конфіскацію російських активів

План розвитку залізниці на 2026р включає держзамовлення на перевезення та Wi-Fi у спальних потягах - Мінрозвитку

Наукову концепцію розвитку законодавства України обговорили в Києві

Кабмін затвердив положення про інформсистему "Пульс вступу" для моніторингу виконання зобовʼязань з євроінтеграції

Кабмін затвердив політику "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс"

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Російський закон про "безхазяйне" майно на ТОТ грубо порушує основоположні норми міжнародного права та права людини – МЗС України

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Україна підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА