Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

Уже подано 14 млн заявок від українців на отримання 1 тис. грн у рамках програми "Зимова підтримка", повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Уже 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень в рамках "Зимової підтримки", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Зокрема, за її словами, подано: 11,4 млн оформили через "Дію", з них 2,9 млн заявок на дітей; понад 700 тис. — самостійно через "Укрпошту"; для 1,8 млн людей, які є у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично.

"Сьогодні почнеться друга хвиля виплат тисячі зимової підтримки — для тих, хто подався на другий день прийому заявок", - розповіла премʼєр.

Вона додала, що кошти вже отримали 3,5 млн людей.

"Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили оборони", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вона зазначила, що ті, хто подав заявку через "Укрпошту", почнуть отримувати кошти з Дня Миколая 6 грудня.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.