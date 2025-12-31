Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

Четверо цивільних, троє з яких – діти, постраждали внаслідок нічної атаки ударних дронів ворога в Одесі, повідомив начальник МВА Сергій Лисак станом на 02:53 середи.

"За уточненою інформацією, постраждали четверо людей, з них троє - діти: немовля, 7 місяців - стан середньої тяжкості; хлопець, 14 років - стан середній, госпіталізований; дівчинка, 8 років - стан середньої тяжкості; чоловік, 42 роки - у важкому стані. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів, їм надається вся необхідна допомога", - написав Лисак у Телеграм.

Медики, рятувальники та всі міські служби працюють на місці. Розгорнуто оперативний штаб, мешканцям надається необхідна допомога.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/785