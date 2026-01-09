Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав разом із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі у Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.

"Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів. Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією", - написав Шмигаль в телеграм-каналі у п’ятницю.

Разом з представниками розвідки та Генерального штабу він проінформував Гілі про наслідки масованого російського комбінованого удару.

За його словами, Велика Британія вже зробила вагомий внесок у зміцнення спроможностей України відбивати російський терор.

"З лютого виходимо на виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць", - повідомив Шмигаль.

Окремо міністри також обговорили можливості спільних стратегічних промислових проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння, перспективи локалізації виробництва шведських літаків Gripen, які містять технології британських компаній, посилення захисту українського моря та підготовку до засідання "Рамштайну", яке відбудеться у лютому.

Як повідомлялось, 16 січня 2025 року в Києві президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.