Завод "Євроформат" 2025р збільшив виробництво ліфтів на 20%

Завод "Євроформат" у 2025 році збільшив виробництво ліфтів на 20% порівняно з 2024 роком, насамперед за рахунок державних програм підтримки національного виробника, повідомив CEO групи компаній "Євроформат Ліфти" Ігор Ткаченко.

"Ми розцінюємо програму компенсації 15% вартості української техніки в рамках "Зроблено в Україні" і запровадження вимоги про мінімальну частку локалізації для товарів, які беруть участь у публічних закупівлях, як дієві інструменти сприяння національному виробництву", - зазначив він агентству "Інтерфакс-Україна".

Ткаченко не уточнив кількість вироблених заводом ліфтів, посилаючись на воєнний контекст, але зазначив, що кожен десятий ліфт, встановлений упродовж року, - виробництва "Євроформату", а серед ліфтів, які відповідають чинним вимогам будівництва, - щотретій, оскільки імпортні ліфти, які постачаються в рамках разових поставок, найчастіше мають серйозні відхилення від стандартів і вимог.

Характеризуючи ринок ліфтів в Україні, який сформувався упродовж останніх років, Ткаченко зазначив, що раніше він мав велику кількість імпорту, часто у вигляді разових контрактів на невеликі партії.

"У 2022 році з 80 компаній, які імпортували ліфти, 46 завезли не більше 10 одиниць, а 38 - не більше п’яти. Більшість таких постачальників (76%) привозили ліфти з Туреччини та Китаю. Ситуація у 2023 році лише ускладнилася: ліфти імпортували вже 97 компаній тільки з Туреччини. При цьому здебільшого імпортери не могли забезпечити належного гарантійного обслуговування, технічної підтримки або регулярного постачання запчастин", - розповів він.

Ткаченко додав, що очікування від програм підтримки загалом справдилися: зростання виробництва українських ліфтів у 2025 році приблизно на 25% та збільшення частки на внутрішньому ринку до близько 40% свідчать про ефективність цих механізмів.

"Водночас імпорт і далі займає понад половину ринку, що означає наявність значного потенціалу для подальшого зростання у наступних роках", - зазначив СЕО групи компаній.

За його словами, національні виробники мають невикористані виробничі можливості: сукупна потужність українських підприємств дає змогу виробляти до близько 5 тис. ліфтів на рік, однак фактичне завантаження виробництва залишається суттєво нижчим.

"Зокрема, на заводі "Євроформат" у 2025 році рівень завантаженості склав близько 35%. Цей показник все ще є меншим, ніж був до 2022 року, але ми бачимо позитивну динаміку", - підкреслив Ткаченко.

Водночас він вважає, що коли ліфт виробляється в Україні, разом із ним формується відповідальність виробника за весь життєвий цикл обладнання - від монтажу до сервісу протягом десятиліть.

"Для кінцевого споживача це означає менше простоїв, швидше відновлення роботи ліфта, вища безпека та прогнозовані витрати на експлуатацію", - підкреслює Ткаченко.

Він також розповів, що паралельно з виробничою діяльністю компанія інвестувала у виробничу базу: запущено нові дільниці лазерного різання та зварювання, розширено модельний ряд інвалідних підйомників і впровадили десятки конструктивних покращень у ліфтовому обладнанні.

"Важливо, що йдеться не про разове зростання, а про формування стабільного виробничого циклу - з плануванням, прогнозованими обсягами та розвитком сервісної інфраструктури", - підкреслив Ткаченко.

За його словами, обсяг інвестицій у модернізацію виробництва 2025 року перевищив 12 млн грн без залучення грантів, тоді як у 2024 році вони становили 60% з інвестованих 25 млн грн.

Серед знакових проєктів, реалізованих 2025 року, Ткаченко назвав два проєкти з виготовлення і встановлення лікарняних ліфтів у медичні заклади. В одному з них працювали у будівлі-пам’ятці архітектури і розробляли ексклюзивний ліфт з індивідуальними розмірами кабіни. Перед тим, як ввести його в експлуатацію, проводили додаткові випробування.

Щодо іншого об'єкту, то тут компанія працювала над запитом від розробки проєкту до введення в експлуатацію.

"Ці кейси підтверджують, що національний виробник здатний закривати складні, кастомні та інклюзивні потреби українських медичних установ", - підкреслює Ткаченко.

Як повідомлялося з посиланням на заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, українські виробники ліфтів у 2025 році збільшили обсяги виробництва на 25%, наростивши свою частку на внутрішньому ринку до 40% із 30% рік тому.

За словами нардепа, участь у програмі компенсації 15% вартості української техніки вимагає рівня локалізації не менше 40%, і всі провідні українські виробники ліфтів відповідають цим вимогам, зокрема ліфти заводу "Євроформат" мають локалізацію 60%.

Компанія "Євроформат" заснована 2002 року як металообробне підприємство. З 2006 року займається виробництвом ліфтів для житлового і комерційного секторів. Компанія має єдину в Україні та найбільшу у Східній Європі випробувальну вежу заввишки 40 м із двома шахтами. До групи компаній "Євроформат Ліфти" разом із заводом "Євроформат" входить низка сервісних компаній.

За даними YouControl, у січні-вересні 2025 року завод "Євроформат" отримав 2,98 млн грн чистого прибутку, що майже дорівнює показнику за 9 місяців 2024 року, за зростання виторгу на 27,3% - до 236,5 млн грн.