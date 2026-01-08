У Дніпрі ситуація з водою вже нормалізувалася, потрохи відновлюється подача опалення та світла - Філатов

У Дніпрі станом на 20:00 ситуація з водою нормалізувалася, електропостачання поновлюється, тепло повернеться в оселі містян, ймовірно, у п'ятницю, повідомив міський голова Борис Філатов

"Спільними зусиллями комунальників та енергетиків ситуація з водою вже нормалізувалася. Світло також повертається в оселі. Тому потрохи відновлюємо й подачу опалення. Тепловики працюватимуть над цим усю ніч. Фактично це буде новий запуск систем – як робиться під час входу в опалювальний сезон", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

За його словами, електротранспорт 9 січня знову максимально замінять автобуси. Допоки тяговим підстанціям не повернеться стабільне живлення.

Вранці Філатов заявив про надзвичайну ситуацію у місті. "Суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. У лікарні поступово повертається світло. Каналізація міста також заживлена. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується… Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу", - написав Філатов у телеграм-каналі.

За його словами, електротранспорт по місту компенсується автобусами, місто має запас палива на декілька діб. По місту, окрім державних та приватних, працює 89 комунальних Пунктів незламності.

Дитячі садочки працюють черговими групами по чотири години, в школах продовжено канікули до 11 січня.