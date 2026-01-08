Інтерфакс-Україна
Події
20:33 08.01.2026

У Дніпрі ситуація з водою вже нормалізувалася, потрохи відновлюється подача опалення та світла - Філатов

1 хв читати
У Дніпрі ситуація з водою вже нормалізувалася, потрохи відновлюється подача опалення та світла - Філатов

У Дніпрі станом на 20:00 ситуація з водою нормалізувалася, електропостачання поновлюється, тепло повернеться в оселі містян, ймовірно, у п'ятницю, повідомив міський голова Борис Філатов

"Спільними зусиллями комунальників та енергетиків ситуація з водою вже нормалізувалася. Світло також повертається в оселі. Тому потрохи відновлюємо й подачу опалення. Тепловики працюватимуть над цим усю ніч. Фактично це буде новий запуск систем – як робиться під час входу в опалювальний сезон", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

За його словами, електротранспорт 9 січня знову максимально замінять автобуси. Допоки тяговим підстанціям не повернеться стабільне живлення.

Вранці Філатов заявив про надзвичайну ситуацію у місті. "Суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. У лікарні поступово повертається світло. Каналізація міста також заживлена. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується… Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу", - написав Філатов у телеграм-каналі.

За його словами, електротранспорт по місту компенсується автобусами, місто має запас палива на декілька діб. По місту, окрім державних та приватних, працює 89 комунальних Пунктів незламності.

Дитячі садочки працюють черговими групами по чотири години, в школах продовжено канікули до 11 січня.

 

Теги: #дніпро #вода #тепло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 08.01.2026
Петро Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори і буржуйки

Петро Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори і буржуйки

20:11 08.01.2026
У Нікополі повністю відновлено тепло- та водопостачання

У Нікополі повністю відновлено тепло- та водопостачання

18:32 08.01.2026
У Дніпрі заживлена вся критична інфраструктура, крім Павлограда, де постійна тривога, – YASNO

У Дніпрі заживлена вся критична інфраструктура, крім Павлограда, де постійна тривога, – YASNO

17:00 08.01.2026
Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

12:52 08.01.2026
Мер Дніпра заявив про надзвичайну ситуацію в місті

Мер Дніпра заявив про надзвичайну ситуацію в місті

02:32 08.01.2026
Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

00:09 08.01.2026
Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

15:47 07.01.2026
УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

12:11 07.01.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку ворожих БпЛА вночі зросла до восьми людей - ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку ворожих БпЛА вночі зросла до восьми людей - ОВА

01:24 07.01.2026
Семеро людей постраждали внаслідок нальоту російських БпЛА на Дніпро - мер

Семеро людей постраждали внаслідок нальоту російських БпЛА на Дніпро - мер

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

ФДМУ запевняє у законності дій свого співробітника, який має векселі російської компанії на 5 тонн золота

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях

У Кривому Розі вже 13 поранених - обладміністрація

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 12 людей - прокуратура

Росіяни вчергове атакували портову інфраструктуру Одещини - влада

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА