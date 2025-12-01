Інтерфакс-Україна
Економіка
12:50 01.12.2025

Прифронтові регіони потребують дієвих інструментів для підтримки економіки територій – мер Харкова

3 хв читати
Прифронтові регіони потребують дієвих інструментів для підтримки економіки територій – мер Харкова

Міський голова Харкова Ігор Терехов закликав уряд активізувати зусилля щодо роботи деяких державних програм та інструментів для підтримки економіки прифронтових регіонів.

"Я не можу сказати, що нічого не робляться. Є чудова програма "Власна справа", але дуже хочеться, щоб вона функціонувала на прифронтових територіях зовсім по-іншому, і підприємства отримували гранти (…) Компенсація за кредити - так, у нас існує програма, коли ми відшкодовуємо 50% за банківськими кредитами. Але ж кредити не дають", - сказав він під час форуму "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", що проходить в понеділок у Києві.

Він додав, що Асоціація прифронтових міст та громад України розробила низку пропозицій, сформувавши бачення майбутньої системи підтримки економіки територій прифронтових міст з високим безпековим ризиком.

Мер Харкова виділив кілька ключових напрямків. По-перше, необхідна повноцінна робота Національної установи розвитку (НУР) для страхування воєнних ризиків для бізнесу та запуску доступного кредитування на умовах, що відповідають реальним прифронтовим ризикам.

По-друге, пропонується створити окремий Фонд підтримки прифронтових територій, завданням якого буде компенсація збитків бізнесу та громадян, фінансування локальних проєктів відновлення та запуск пакетних продуктів "страхування-кредит-грант". За словами Терехова, цей фонд має акумулювати державні, місцеві та міжнародні ресурси, включно з репараційними механізмами.

Терехов також наголосив на важливості зрозумілого і рівного доступу до державних програм і підтримки енергетичної та фізичної стійкості бізнесу. Він зазначив, що через постійні удари по енергетиці бізнес змушений переходити на генератори, що значно впливає на собівартість продукції, а процес введення в експлуатацію цього обладнання є вкрай складним.

П’ятим пунктом мер назвав логістику, пояснюючи, що потрібні інвестиції у "останній кілометр" для забезпечення доступності й захищеності маршрутів для доставки сировини, оскільки це створює значне фінансове навантаження на підприємства.

Шосте питання - кадрова політика. Терехов вважає, що для утримання людей і запобігання їхньому виїзду, потрібні держпрограми компенсації витрат на житло та стимулювання бізнесу. Мер Харкова підкреслив, що це потребує комплексного підходу, включаючи будівництво підземних шкіл і дитсадків, а також надання медичного обслуговування.

Окрім економічних механізмів, Терехов підняв питання побудови укриттів та відбудови житла (компенсації коштів за відбудову), зазначивши, що у Харкові 160 тис. мешканців без даху над головою. Він подякував уряду за субвенції, але наголосив, що їх недостатньо.

Насамкінець, мер наполіг на необхідності залишити мінімальні ставки за кредитами, надати держгарантії прифронтовим містам і громадам, оскільки це життєво необхідно для відбудови і повернення людей. Водночас малий та середній бізнес потребують мікро- та інвестиційних грантів, особливо переробні виробництва, які можуть стати основою економічного відновлення регіонів, зазначив він.

За словами Терехова, з Харківщини релокувались 199 підприємств, 11 тис. ФОП закрились. Проте попри постійні обстріли та руйнування в регіоні працюють 127 тис. суб’єктів господарювання. Він нагадав, що завдяки сприянню президента України Володимира Зеленського в регіоні скасували всі місцеві податки для бізнесу. Крім того, компенсується 50% за банківськими кредитами для бізнесу.

"Для нас дуже важливо підтримати наш бізнес - бізнес прифронтових міст, бо це про стійкість України, бо це про економіку, економіку держави. Щойно бізнес буде припиняти працювати у прифронтових містах та громадах, це відчує вся Україна", - підкреслив мер Харкова.

Теги: #економіка #прифронтові_області #форум #відновлення_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:55 01.12.2025
Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев

Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев

10:37 22.11.2025
АГРОЕКСПО-2025: ФРУ разом із партнерами показала індустріальну силу української агропромислової галузі

АГРОЕКСПО-2025: ФРУ разом із партнерами показала індустріальну силу української агропромислової галузі

19:20 18.11.2025
Чим географічно ближче країна ЄС до війни в Україні, тим більше її економічні втрати — ЄК

Чим географічно ближче країна ЄС до війни в Україні, тим більше її економічні втрати — ЄК

08:45 18.11.2025
Економічне зростання ЄС спостерігається на тлі значної невизначеності - член ЄК з економіки

Економічне зростання ЄС спостерігається на тлі значної невизначеності - член ЄК з економіки

18:39 17.11.2025
Зеленський та Макрон взяли участь у форумі з питань спільного виробництва дронів

Зеленський та Макрон взяли участь у форумі з питань спільного виробництва дронів

19:52 14.11.2025
Свириденко: Уряд пропонує на 2026р. 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій і 30,9 млрд грн для територій, які втратили доходи

Свириденко: Уряд пропонує на 2026р. 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій і 30,9 млрд грн для територій, які втратили доходи

11:26 13.11.2025
МВС активізувало роботу сервісних центрів у прифронтових громадах

МВС активізувало роботу сервісних центрів у прифронтових громадах

18:58 10.11.2025
Страховий форум ООН рекомендує створити міжнародну робочу групу з питань кліматичних ризиків

Страховий форум ООН рекомендує створити міжнародну робочу групу з питань кліматичних ризиків

11:04 05.11.2025
Мінрозвитку відібрало 9 проєктів у рамках відновлення України, перемогли заявки "Руху без бар'єрів" і фабрики-кухні

Мінрозвитку відібрало 9 проєктів у рамках відновлення України, перемогли заявки "Руху без бар'єрів" і фабрики-кухні

09:21 05.11.2025
В майбутнє з Україною: внесок Кока-Кола у підтримку громад та економіку країни

В майбутнє з Україною: внесок Кока-Кола у підтримку громад та економіку країни

ВАЖЛИВЕ

Доходи загального фонду держбюджету в листопаді-2025 виросли на 4,5% проти листопада-2024 – Мінфін

Зеленський очікує, що буде ухвалено держбюджет на 2026 рік

Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

ОСТАННЄ

Уряд шукає технологічне рішення для детінізації економіки та працює з держбанками для поліпшення ситуації щодо кредитування бізнесу

МХП у сезоні-2025 вирощував картоплю на 110 га та отримав врожайність 39 тонн/га

Уряд погодив створення ІП "Діоніс Енерго Еко парк" в Житомирській області

Залізниці Євросоюзу у 2024р збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до рекорду

Доходи загального фонду держбюджету в листопаді-2025 виросли на 4,5% проти листопада-2024 – Мінфін

Кабмін продовжив дію "матеріалів лісовпорядкування"

Кабмін переводить ДП "Ліси України" у статус акціонерного товариства - Свириденко

Зеленський очікує, що буде ухвалено держбюджет на 2026 рік

Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

Переселенці з УБД зможуть подати заяву на житловий ваучер на 2 млн грн з 1 грудня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА