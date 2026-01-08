Ринок сільгоспземель 2025 року увійшов у фазу прогнозованої динаміки - Мінекономіки

Ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році увійшов у фазу зрілої та прогнозованої динаміки: вартість землі зростає залежно від безпекової ситуації, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

"Попри повномасштабну війну ринок зберігає функціональність і демонструє послідовний розвиток. Якщо на початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, то у 2025 році фокус змістився на якість ділянок та їх розташування", - зауважили в міністерстві.

Згідно з даними Мінекономіки, з січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га, з яких юридичні особи викупили 43 012 земельні ділянки загальною площею 128 212 га, середня вартість за 1 га яких - 74 323 грн. Натомість фізичні особи викупили 72 597 земельних ділянок загальною площею 211 962 га при середній вартості за 1 га – 47 246 грн.

Мінекономіки констатувало, що найвищі ціни на землю зберігаються у західних та центральних областях країни, тоді як у прифронтових регіонах вартість залишається суттєво нижчою. Так, найдорожчою земля була в Івано-Франківській (до 165 615 грн/га), Тернопільській (до 126 068 грн/га), Львівській та Вінницькій (понад 80-100 тис. грн/га) областях. Найдешевшою – у прифронтових регіонах: Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя – 35-38 тис. грн/га.

"Попри воєнні ризики, у 2025 році ринок сільськогосподарських земель зберіг ліквідність, продемонстрував стале зростання вартості та сформовану структуру попиту. У 2026 році ключовими чинниками його розвитку й надалі залишатимуться безпекова ситуація, регіональна специфіка та інвестиційна привабливість земельних ділянок", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик.