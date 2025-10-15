Трекер підтримки України: військова допомога різко скорочується попри нову ініціативу НАТО

Військова допомога Україні різко скоротилася в липні та серпні 2025 року, незважаючи на запровадження ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), повідомляє Кільський інститут світової економіки за результатами оновлених даних дослідження Ukraine Support Tracker, яке фіксує міжнародні потоки допомоги Україні до серпня 2025 року.

Також останнє оновлення трекеру показує, що фінансова та гуманітарна допомога залишилася, натомість, стабільною і надається переважно інституціями ЄС.

Більша частина військової допомоги протягом періоду спостереження надійшла в рамках нової ініціативи НАТО PURL. Вона була узгоджена в липні на зустрічі генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа і дозволяє НАТО придбати для України "готове до використання" озброєння зі складів США, яке фінансується іншими державами-членами. До серпня до ініціативи приєдналися вісім країн НАТО: Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Латвія, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Вони виділили загалом 1,9 млрд євро.

Незважаючи на запуск нового механізму, військова допомога в липні та серпні значно скоротилася. Після того, як на початку 2025 року США припинили оголошувати про нові пакети допомоги, європейські країни втрутилися і значно розширили свою військову підтримку. В результаті середньомісячний обсяг військової допомоги в першій половині 2025 року перевищив показники 2022–2024 років, незважаючи на відсутність внесків з боку США. Однак ця динаміка влітку різко змінилася: військові асигнування європейських країн скоротилися на 57% порівняно з січнем-червнем 2025 року, навіть з урахуванням їхніх внесків до ініціативи НАТО PURL. Таким чином, середньомісячний обсяг всієї військової допомоги в цей період був на 43% нижчим за рівень першої половини 2025 року.

В абсолютних цифрах обсяг військової допомоги Україні за даними Ukraine Support Tracker розподілився наступним чином: середньомісячний показник 2022-2024рр. – близько 3.5 млрд євро, середньомісячний показник січня-червня 2025р. – близько 4 млрд євро, середньомісячний показник липня-серпня 2025р. – близько 2.3 млрд євро.

Джерело: https://www.kielinstitut.de/publications/news/ukraine-support-tracker-military-aid-falls-sharply-despite-new-nato-initiative/