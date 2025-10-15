Інтерфакс-Україна
Події
06:57 15.10.2025

Трекер підтримки України: військова допомога різко скорочується попри нову ініціативу НАТО

2 хв читати

Військова допомога Україні різко скоротилася в липні та серпні 2025 року, незважаючи на запровадження ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), повідомляє Кільський інститут світової економіки за результатами оновлених даних дослідження Ukraine Support Tracker, яке фіксує міжнародні потоки допомоги Україні до серпня 2025 року.

Також останнє оновлення трекеру показує, що фінансова та гуманітарна допомога залишилася, натомість, стабільною і надається переважно інституціями ЄС.

Більша частина військової допомоги протягом періоду спостереження надійшла в рамках нової ініціативи НАТО PURL. Вона була узгоджена в липні на зустрічі генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа і дозволяє НАТО придбати для України "готове до використання" озброєння зі складів США, яке фінансується іншими державами-членами. До серпня до ініціативи приєдналися вісім країн НАТО: Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Латвія, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Вони виділили загалом 1,9 млрд євро.

Незважаючи на запуск нового механізму, військова допомога в липні та серпні значно скоротилася. Після того, як на початку 2025 року США припинили оголошувати про нові пакети допомоги, європейські країни втрутилися і значно розширили свою військову підтримку. В результаті середньомісячний обсяг військової допомоги в першій половині 2025 року перевищив показники 2022–2024 років, незважаючи на відсутність внесків з боку США. Однак ця динаміка влітку різко змінилася: військові асигнування європейських країн скоротилися на 57% порівняно з січнем-червнем 2025 року, навіть з урахуванням їхніх внесків до ініціативи НАТО PURL. Таким чином, середньомісячний обсяг всієї військової допомоги в цей період був на 43% нижчим за рівень першої половини 2025 року.

В абсолютних цифрах обсяг військової допомоги Україні за даними Ukraine Support Tracker розподілився наступним чином: середньомісячний показник 2022-2024рр. – близько 3.5 млрд євро, середньомісячний показник січня-червня 2025р. – близько 4 млрд євро, середньомісячний показник липня-серпня 2025р. – близько 2.3 млрд євро.

Джерело: https://www.kielinstitut.de/publications/news/ukraine-support-tracker-military-aid-falls-sharply-despite-new-nato-initiative/

Теги: #війна #підтримка #динаміка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:19 14.10.2025
Свириденко й Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик

Свириденко й Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик

22:08 14.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

16:52 14.10.2025
Можливість для України глибоких ударів по РФ "Томагавками" може змінити розрахунки Путіна, останнє слово у цьому питанні за Трампом – посол США в НАТО

Можливість для України глибоких ударів по РФ "Томагавками" може змінити розрахунки Путіна, останнє слово у цьому питанні за Трампом – посол США в НАТО

14:35 14.10.2025
Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

12:41 14.10.2025
На підтримку ЗСУ встановили новий рекорд України, щоб зібрати кошти на сіткомети для бійців на передовій - "Українська команда"

На підтримку ЗСУ встановили новий рекорд України, щоб зібрати кошти на сіткомети для бійців на передовій - "Українська команда"

09:30 14.10.2025
Через війну в Україні пошкоджено чи зруйновано 17,1% закладів освіти - Лісовий

Через війну в Україні пошкоджено чи зруйновано 17,1% закладів освіти - Лісовий

01:42 14.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 166 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 166 ворожих атак - Генштаб

23:46 13.10.2025
Японія продовжить підтримувати Україну у зміцненні енергетичної стійкості – Міненерго

Японія продовжить підтримувати Україну у зміцненні енергетичної стійкості – Міненерго

22:57 13.10.2025
Координатор системи ООН в Україні запевнив у продовженні підтримки модернізації українського сільського господарства

Координатор системи ООН в Україні запевнив у продовженні підтримки модернізації українського сільського господарства

18:04 13.10.2025
Новопризначений президент BND попереджає про реальну небезпеку війни з Росією – ЗМІ

Новопризначений президент BND попереджає про реальну небезпеку війни з Росією – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

Зеленський: Детально готуємося до нашої розмови з президентом Трампом

Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом

ОСТАННЄ

Сенат США увосьме відхилив законопроєкт республіканців щодо продовження фінансування уряду

Сили безпілотних систем уразили за добу 947 ворожих цілей

Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

Одна людина постраждала внаслідок атак російських дронів у Дніпропетровській області

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

15 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Умєров зустрівся у США з представниками найбільших американських оборонних компаній

Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

Велика Британія скликала "Рамштайн", щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА