ЗС України поступово просуваються за двома напрямками в передмісті Бахмута

Збройні сили України поступово просуваються за двома напрямками в передмісті Бахмута, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. За двома напрямками в передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються", - написала вона телеграм-каналі.

При цьому Маляр зауважила, що коректних цифр зараз не буде, бо тривають активні бойові дії.

"Наші знищують ворога і чимало взяли в полон", - наголосила вона.

Водночас Маляр зазначає, що в самому місті ситуація більш складна, але завдяки грамотному плануванню командування та мужності українських бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль.