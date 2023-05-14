Події

06:58 14.05.2023

ЗС України поступово просуваються за двома напрямками в передмісті Бахмута

1 хв читати
ЗС України поступово просуваються за двома напрямками в передмісті Бахмута

Збройні сили України поступово просуваються за двома напрямками в передмісті Бахмута, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. За двома напрямками в передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються", - написала вона телеграм-каналі.

При цьому Маляр зауважила, що коректних цифр зараз не буде, бо тривають активні бойові дії.

"Наші знищують ворога і чимало взяли в полон", - наголосила вона.

Водночас Маляр зазначає, що в самому місті ситуація більш складна, але завдяки грамотному плануванню командування та мужності українських бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль.

 

 

 

Теги: #ситуація #бахмут #динаміка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 13.05.2023
У ЄС поки що не можуть домовитися щодо чергового пакета санкцій стосовно РФ

У ЄС поки що не можуть домовитися щодо чергового пакета санкцій стосовно РФ

13:44 13.05.2023
Оборонна операція на Бахмутському напрямку триває - Сирський

Оборонна операція на Бахмутському напрямку триває - Сирський

11:23 13.05.2023
ЗСУ досягли успіхів на північний захід від Бахмута, бойовики "Вагнера" перебувають під загрозою оточення - ISW

ЗСУ досягли успіхів на північний захід від Бахмута, бойовики "Вагнера" перебувають під загрозою оточення - ISW

12:10 12.05.2023
Окупанти наступають на сході на кількох напрямках, ЗСУ ведуть оборону, яка включає і контрштурми - Маляр

Окупанти наступають на сході на кількох напрямках, ЗСУ ведуть оборону, яка включає і контрштурми - Маляр

09:58 12.05.2023
Українські захисники просунулися на бахмутському напрямку вперед на 2 км - Маляр

Українські захисники просунулися на бахмутському напрямку вперед на 2 км - Маляр

06:55 12.05.2023
ВООЗ більше не вважає віспу мавп надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

ВООЗ більше не вважає віспу мавп надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

08:36 11.05.2023
Росіяни обмежені у здатності захищатися від контратак ЗС України в районі Бахмута

Росіяни обмежені у здатності захищатися від контратак ЗС України в районі Бахмута

15:47 09.05.2023
У районі Бахмута за добу знищено 166 окупантів, 206 дістали поранень

У районі Бахмута за добу знищено 166 окупантів, 206 дістали поранень

15:39 07.05.2023
Сирський: ворог не має наміру змінювати свої плани і робить усе можливе, щоб узяти Бахмут під контроль

Сирський: ворог не має наміру змінювати свої плани і робить усе можливе, щоб узяти Бахмут під контроль

10:18 06.05.2023
Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ ліквідували 25 БПЛА і три крилаті ракети

Нещодавно близько 200 ув'язнених прибули в один із польових таборів ворога в Луганській області, а в Запорізькій - близько 400 найманців ПВК "Вагнер"

Зеленський прибув до Берліна

Швеція перемогла у "Євробаченні-2023", Україна посіла 6-те місце

Нацжурі України на "Євробаченні-2023" поставило найвищі бали Швеції, Литві та Австралії

ОСТАННЄ

ПС ЗСУ ліквідували 25 БПЛА і три крилаті ракети

Уночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і Золочеву, постраждалих немає

Ворог обстріляв Покровську громаду Нікопольського району, є пошкодження

Нещодавно близько 200 ув'язнених прибули в один із польових таборів ворога в Луганській області, а в Запорізькій - близько 400 найманців ПВК "Вагнер"

Ворог знову атакував Тернопільську область, є пошкодження

ЗС України знищили 620 окупантів, 5 танків, 21 артсистему і 31 БПЛА за добу

Ворог випустив 343 снаряди по Херсонській області за добу, поранено шестеро людей

ЗС України відбили 57 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Окупанти здійснили шість обстрілів прикордоння Сумщини

Окупанти обстріляли інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі Харкова, без постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА