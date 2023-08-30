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19:40 30.08.2023

Президент підписав закон про усунення тіньових схем у використанні державних сільгоспземель

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Президент підписав закон про усунення тіньових схем у використанні державних сільгоспземель

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про усунення тіньових схем у використанні державних сільгоспземель, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"І ще (законопроєкт) №7588 про усунення тіньових схем у використанні державних сільгоспземель теж підписано", - написав він у телеграмі у середу і додав, що це "ще мінус одна схема, яка "вигодовувала" цілі покоління політиків і правоохоронців".

Железняк наголосив, що підписаний закон - це "про прозоре управління землями, зокрема такої корупційної установи як аграрна академія".

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, який Верховна Рада ухвалила 27 липня у другому читанні, ефективність використання земель сільгосппризначення в держвласності є незадовільною. Виручка держпідприємств галузі сільського, лісового та рибного господарства за підсумками 2020 року становила лише 3,3% від загальної виручки підприємств держсектору, тоді як у постійному користуванні держпідприємств перебувало близько 3,2 млн га с/г земель, або близько 7,5% від загальної площі земділянок сільгосппризначення в Україні.

Для усунення такої неефективності землекористування держпідприємствами законопроєкт №7588 дає старт перетворенню державних комерційних підприємств, у постійному користуванні яких перебувають земельні ділянки сільгосппризначення загальною площею щонайменше 100 га, на ТОВ із подальшою передачею їм цих ділянок в оренду.

Такий захід, на думку авторів законопроєкту, дасть змогу уникнути незаконної оренди землі, що перебуває в держвласності, іншими юрособами, які не сплачують із таких договорів податків.

Для боротьби із суборендою землі в держвласності законопроєкт забороняє передачу земельних ділянок державної та комунальної власності в постійне користування для ведення товарного сільгоспвиробництва.

Крім того, документ надає Кабінету Міністрів право визначати та ухвалювати рішення щодо передачі цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, яким належить право постійного користування земельними ділянками с/г призначення; визначити порядок переоформлення права постійного користування земельними ділянками держпідприємства, що перетворюється на юридичну особу іншої організаційно-правової форми, на право оренди земельної ділянки строком на 50 років.

Закон дозволяє введення інших юросіб у суборенду землі, що перебуває в держвласності, лише після проведення земельних аукціонів.

Він також визначає порядок переоформлення права довічного успадкованого володіння землею, право постійного користування земельною ділянкою, право оренди землі або викуп таких земельних ділянок.

Авторами законопроєкту є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голови аграрного та економічного парламентських комітетів Олександр Гайду та Дмитро Наталуха.

 

Теги: #закон #сільгоспземлі

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