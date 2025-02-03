Оператори протимінної діяльності очистили понад 131 га угідь у Миколаївській області на 4,3 млн грн в рамках держпрограми

Оператори протимінної діяльності очистили ще три ділянки у Миколаївській області у межах державної програми компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення, загальна площа розмінованих угідь складає 131 гектар, які, зокрема, були забруднені касетними боєприпасами, повідомило Міністерство економіки в понеділок.

На сайті міністерства зазначається, що вартість розмінування трьох ділянок становила 4,3 млн грн. Центр гуманітарного розмінування після верифікації ділянок Центром протимінної діяльності перерахував цю суму операторам.

"Для нас важливо, що оператори змогли очистити саме землі у Миколаївській області, де йшли інтенсивні бойові дії. Вже навесні ці ділянки будуть засіяні збіжжям чи іншими культурами. Безпека людей, економічна активність на територіях, що зазнали бойових дій – це і є відновлення України, що робить нас як державу сильнішими", - наводяться слова заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного.

Згідно з інформацією Мінекономіки, договори на розмінування таких ділянок були підписані в жовтні 2024 року.

Загалом в межах програми оператори UDS та "Українське агентство розмінування" очистили понад 618 гектарів угідь на суму 19,3 млн грн.

"Лише у січні завдяки програмі компенсації вартості розмінування агроземель вдалося повернути до використання майже 620 гектарів угідь. Цього тижня ми плануємо перерахувати кошти за договорами на розмінування в Харківській області", - додав директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

За його словами, вже у лютому будуть оголошені перші цьогорічні аукціони на очищення агроземель. Байда також закликав фермерів подавати заявки на участь у програмі, а операторів брати участь у тендерах

В міністерстві наголосили, що цьогоріч прийом заявок на участь в держпрограмі компенсації вартості розмінування розпочалося 23 січня. Станом на 3 лютого фермери подали 34 заявки на очищення земель у Харківській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Київській, Одеській та Івано-Франківській областях. Це 1620 ділянок загальною площею 7660,3 гектара. Дві подані заявки відхилені, решта – у роботі.