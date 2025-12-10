Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:09 10.12.2025

SHERIFF Demining: рескіл ветеранів у сферу розмінування

Навчально-кваліфікаційний центр SHERIFF Demining, що працює у складі холдингу охоронних підприємств SHERIFF, представив результати роботи та оновлені можливості програми професійного рескілу ветеранів у спеціальностях сапера та оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів. Центр діє в Києві й забезпечує підготовку фахівців відповідно до державних стандартів та міжнародних норм IMAS .

У 2025 році 310 фахівців пройшли процедуру підтвердження кваліфікації, а понад 100 слухачів — переважно ветерани та ветеранки — завершили базові рівні підготовки. Навчання та верифікація відбуваються на постійній основі. За даними центру, потреба України в кадрах гуманітарного розмінування становить щонайменше 4 500 фахівців.

Програми SHERIFF Demining охоплюють повний цикл підготовки саперів та демінерів — від початкових рівнів до керівних посад. Центр забезпечує навчання за професійними стандартами, включно з підготовкою помічників операторів, операторів, старших операторів та керівників груп розмінування.

Навчальний процес поєднує 40% теорії та 60% практики на полігоні, включно з роботою з НРК, металодетекторами, безпілотниками та маркуванням небезпечних ділянок. Інноваційний власний критий полігон дає можливість проводити заняття цілий рік незалежно від погодних умов.

За словами Євгена Шевченка, CEO SHERIFF Demining, підготовка ветеранів є одним із ключових напрямів роботи центру:
"Ветерани — це люди з винятковим досвідом, стійкістю та мотивацією. Ми створили програму, яка дозволяє їм отримати цивільну професію, залишаючись дотичними до безпеки країни та процесу її відновлення. Наша задача — готувати фахівців, які працюватимуть безпечно, відповідально і за найвищими стандартами".

У 2025 році програма рескілу забезпечила:
412 ветеранів, які пройшли навчання з початкового рівня;
325 фахівців, які підтвердили кваліфікацію або пройшли верифікацію;
80% випускників — працевлаштовані у секторі гуманітарного розмінування.

SHERIFF Demining позиціонує навчально-кваліфікаційний центр як один із ключових елементів системи професійної підготовки фахівців розмінування у повоєнній Україні.

Контакти: Київ, вул. Сосницька 1/44, тел. 0 800 309 114, [email protected].

 

Теги: #sheriff #навчання #sheriff_demining #розмінування #ветерани

