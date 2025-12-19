У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

Харківська міська рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про створення комунального закладу "Ветеранський центр".

"Ми ухвалили його (рішення - ІФ-У) як відповідь на реальні запити наших героїв: ветеранів війни, членів їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць України. Місто переходить від розрізнених послуг до цілісної системи підтримки. Центр працюватиме за принципом "єдиного вікна", як ЦНАП: одна точка звернення і супровід людини від першого запиту до потрібного їй результату", - цитує пресслужба міського голову Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, у "Ветеранському центрі" можна буде отримати психологічну, правову, соціальну допомогу, а також підтримку з працевлаштування, медичних і житлових питань.

У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що цей комунальний заклад працюватиме як неприбуткова установа і фінансуватиметься з міського бюджету.

"Наразі триває організаційний етап його створення. Після затвердження кошторису можна буде детально говорити про обсяги фінансування і конкретні напрямки витрат", - зазначили в пресслужбі.