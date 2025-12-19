Інтерфакс-Україна
Події
20:26 19.12.2025

У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

1 хв читати

Харківська міська рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про створення комунального закладу "Ветеранський центр".

"Ми ухвалили його (рішення - ІФ-У) як відповідь на реальні запити наших героїв: ветеранів війни, членів їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць України. Місто переходить від розрізнених послуг до цілісної системи підтримки. Центр працюватиме за принципом "єдиного вікна", як ЦНАП: одна точка звернення і супровід людини від першого запиту до потрібного їй результату", - цитує пресслужба міського голову Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, у "Ветеранському центрі" можна буде отримати психологічну, правову, соціальну допомогу, а також підтримку з працевлаштування, медичних і житлових питань.

У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що цей комунальний заклад працюватиме як неприбуткова установа і фінансуватиметься з міського бюджету.

"Наразі триває організаційний етап його створення. Після затвердження кошторису можна буде детально говорити про обсяги фінансування і конкретні напрямки витрат", - зазначили в пресслужбі.

 

Теги: #центр #ветерани #харків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 19.12.2025
Бюджет Харкова на 2026 рік передбачає майже 950 млн грн на відновлення критичної інфраструктури і 300 млн грн на потреби військових та ТРО

Бюджет Харкова на 2026 рік передбачає майже 950 млн грн на відновлення критичної інфраструктури і 300 млн грн на потреби військових та ТРО

19:43 19.12.2025
Харківська міськрада продовжила податкові пільги для фізичних, юридичних осіб та підприємців

Харківська міськрада продовжила податкові пільги для фізичних, юридичних осіб та підприємців

17:19 19.12.2025
У Харкові двоє дітей постраждали у ДТП за участю судді райсуда, їх шпиталізовано в тяжкому стані

У Харкові двоє дітей постраждали у ДТП за участю судді райсуда, їх шпиталізовано в тяжкому стані

15:44 18.12.2025
В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

14:58 18.12.2025
Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

16:16 17.12.2025
Свириденко: 94 тис. військових і ветеранів скористалися послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025р.

Свириденко: 94 тис. військових і ветеранів скористалися послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025р.

15:22 17.12.2025
Колишній артист цирку отримав 8 років ув'язнення за передачу РФ даних щодо Сил оборони у Харкові

Колишній артист цирку отримав 8 років ув'язнення за передачу РФ даних щодо Сил оборони у Харкові

14:41 17.12.2025
Українці - за пріоритетне фінансування ветеранських програм та цивільного захисту для відновлення в умовах війни - опитування

Українці - за пріоритетне фінансування ветеранських програм та цивільного захисту для відновлення в умовах війни - опитування

14:22 16.12.2025
Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

13:47 12.12.2025
Більшість бізнесу в Україні має 1-5% ветеранів серед працівників - опитування

Більшість бізнесу в Україні має 1-5% ветеранів серед працівників - опитування

ВАЖЛИВЕ

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

Посол Швейцарії про корупційний скандал в Україні: Ключовим є розкриття справ, щоб зберегти довіру інвесторів

Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарських компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

Всі 109 звільнених білоруських політв’язнів доставлені до Польщі та Литви

Швейцарія уважно стежить за обговореннями в ЄС і Британії щодо можливості використання активів РФ – посол

ОСТАННЄ

Сибіга відповів Орбану на його заяву про "неясність" війни РФ проти України

Сума підтримки України від Японії на 2026 рік сягнула майже $6 млрд - Зеленський

Кабмін виділив 99,3 млн грн на відновлення ще трьох будинків у Запоріжжі

Зеленський і Туск обговорили надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро

Шмигаль побував на Запорізькому напрямку, перевірив будівництво фортифікацій

Рубіо сподівається на угоду між Україно та РФ до кінця року

Волошин: Гуляйполе запекло боронять декілька підрозділів, командування чудово обізнане з ситуацією на цій ділянці

"Укренерго" в суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Умєров і Гнатов вестимуть консультації в США за участі європейських партнерів

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА