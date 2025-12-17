Інтерфакс-Україна
Медицина
16:16 17.12.2025

Свириденко: 94 тис. військових і ветеранів скористалися послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025р.

1 хв читати
Свириденко: 94 тис. військових і ветеранів скористалися послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025р.
Фото: @svyrydenkoy Telegram

Послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025 році скористалося майже 94 тис. військових і ветеранів, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Створюємо систему медичних послуг, орієнтованих на реальні потреби захисників і захисниць. Серед таких програм — безоплатне лікування та протезування зубів. У 2025 році послугою скористалися майже 94 000 пацієнтів", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона нагадала, що в рамках програми можна отримати стоматологічні послуги від первинного огляду та лікування карієсу до складного протезування, і їх надають вже близько 500 медичних закладів по всій країні. 

Прем’єрка звернула увагу, що уряд ще розвиває такі медичні ветеранські послуги: програма розширених послуг з первинної медичної допомоги; психологічна підтримка; реабілітація за кордоном; офтальмологічна допомога.

"З нового року також почнуть діяти нові ініціативи: довготривалий медичний догляд та послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків", - розповіла вона.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 1 млрд грн (+0,2 млрд грн до 2025 року) на зубопротезування і стоматологічне лікування ветеранів і військових.

Теги: #стоматологія #ветерани #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 17.12.2025
Українці - за пріоритетне фінансування ветеранських програм та цивільного захисту для відновлення в умовах війни - опитування

Українці - за пріоритетне фінансування ветеранських програм та цивільного захисту для відновлення в умовах війни - опитування

10:29 17.12.2025
Українські військові запустили флешмоб з найбільш гарячих точок фронту!

Українські військові запустили флешмоб з найбільш гарячих точок фронту!

04:39 17.12.2025
ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

14:22 16.12.2025
Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

17:04 13.12.2025
Петиція до Кабміну про впровадження щорічної прогресивної винагороди для військових набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про впровадження щорічної прогресивної винагороди для військових набрала 25 тис. голосів

13:47 12.12.2025
Більшість бізнесу в Україні має 1-5% ветеранів серед працівників - опитування

Більшість бізнесу в Україні має 1-5% ветеранів серед працівників - опитування

21:20 11.12.2025
Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

16:34 11.12.2025
352 квартири для ветеранів придбав Київ цього року – мер

352 квартири для ветеранів придбав Київ цього року – мер

16:31 10.12.2025
Верховна Рада продовжує роботу над законопроєктом про Державну ветеранську патронатну службу – Тарасенко

Верховна Рада продовжує роботу над законопроєктом про Державну ветеранську патронатну службу – Тарасенко

10:09 10.12.2025
SHERIFF Demining: рескіл ветеранів у сферу розмінування

SHERIFF Demining: рескіл ветеранів у сферу розмінування

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Лікарі закликали депутатів врегулювати продаж нікотинових паучів

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ працюють в Одеській області

У Києві відбулася Всеукраїнська конференція щодо розвитку медсестринства

Затримка поставок ліків від недоброякісних постачальників стала однією з основних проблем на фармринку в 2025 році - "Пацієнти України"

УЧХ провів тренінги з підготовки інструкторів з першої психологічної допомоги

МОЗ пропонує знижувати ціни на препарати, строк придатності яких менше 180 днів

Кабмін виділив 37 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи у Інституті кардіології ім. Стражеска

Кабмін ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", вона запрацює з січня - Свириденко

Два автомобілі MSF постраждали внаслідок російської атаки на Слов'янськ минулого тижня

Україна готова надати повний супровід і підтримку проєктам будівництва та релокації фармвиробництв в Україну – Радуцький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА