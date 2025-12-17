Свириденко: 94 тис. військових і ветеранів скористалися послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025р.

Фото: @svyrydenkoy Telegram

Послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025 році скористалося майже 94 тис. військових і ветеранів, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Створюємо систему медичних послуг, орієнтованих на реальні потреби захисників і захисниць. Серед таких програм — безоплатне лікування та протезування зубів. У 2025 році послугою скористалися майже 94 000 пацієнтів", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона нагадала, що в рамках програми можна отримати стоматологічні послуги від первинного огляду та лікування карієсу до складного протезування, і їх надають вже близько 500 медичних закладів по всій країні.

Прем’єрка звернула увагу, що уряд ще розвиває такі медичні ветеранські послуги: програма розширених послуг з первинної медичної допомоги; психологічна підтримка; реабілітація за кордоном; офтальмологічна допомога.

"З нового року також почнуть діяти нові ініціативи: довготривалий медичний догляд та послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків", - розповіла вона.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 1 млрд грн (+0,2 млрд грн до 2025 року) на зубопротезування і стоматологічне лікування ветеранів і військових.