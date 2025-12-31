Інтерфакс-Україна
14:52 31.12.2025

Кабмін негативно оцінив роботу відстороненого голови Держлікслужби Ісаєнка в 2025р.

Кабінет міністрів негативно оцінив службову діяльність відстороненого з посади голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) Романа Ісаєнка в 2025 році.

Зокрема, 17 грудня уряд затвердив висновки щодо оцінки результатів службової діяльності у 2025 році державних службовців категорії "А", призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснює уряд. Згідно з розпорядженням №1461, за підсумками оцінювання цієї категорії чиновників виставлено оцінки "відмінна" і "позитивна", і жоден не отримав негативної оцінки.

В той же час 31 грудня Кабмін затвердив додаткові оцінки результатів службової діяльності, згідно з якими відсторонений голова Держлікслужби Ісаєнко за роботу в 2025 році отримав оцінку "негативно".

Як повідомлялося, 24 грудня Кабмін усунув посади голову Держлікслужби Романа Ісаєнка.

У листопаді НАБУ проводило обшуки у головному офісі Держлікслужби, зокрема в кабінеті Ісаєнка.

Він у лютому 2025 року став фігурантом розслідування Bihus.Info. Журналісти з’ясували, що люди з оточення Ісаєнка та куратора цієї сфери від СБУ створили приватну лабораторію "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.

Ісаєнко очолював Держлікслужбу з 2018 року спочатку у статусі в.о. голови, а на початку 2019 року виграв конкурс на посаду керівника відомства.

