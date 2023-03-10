Нардепа Ісаєнка та екскерівника управління справами апарату ВР підозрюють у спробі незаконного заволодіння землею

Антикорупційні органи України повідомили про підозру народному депутату України Дмитру Ісаєнку, екскерівнику управління справами апарату Верховної Ради та колишнім посадовцям держпідприємства у спробі незаконного заволодіння землею та майном "Держбудкомбінату".

"За дорученням керівника САП прокурор та детективи НАБУ повідомили про підозру чинному народному депутату України за фактом організації замаху на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову земельної ділянки, що належить державі і перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП "Державний будівельний комбінат" Апарату ВРУ. Дії нардепа кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Окрім того, як інформують у прокуратурі, САП і НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику управління справами апарату Верховної Ради України (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України) та двом колишнім посадовцям "Держбудкомбінату" (ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

З огляду на те, що місцеперебування колишнього керівника управління апарату ВР та ексспівробітника ДП не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2020 році народний депутат України, перебуваючи у змові з керівником ДП "Держбудкомбінат" та керівником управління справами апарату ВР, вирішив незаконно та без погодження виставити на аукціон земельну ділянку, на якій розміщено виробничу базу "Держбудкомбінату", для укладення інвестиційного договору щодо її забудови.

"Реалізовуючи злочинну схему, особи організували проведення аукціону, перемогу в якому отримала компанія, пов’язана з нардепом. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили САП та НАБУ, реальна вартість ділянки і майна становила понад 525 млн грн", - зазначено в повідомленні.

Надалі зловмисники планували звільнити ділянку від забудов, а на їх місці побудувати новий житловий комплекс.

"Довідавшись про початок досудового розслідування, особи вживали дій для уникнення відповідальності. Зокрема вони планували звернутись до місцевої прокуратури із заявою про вчинення злочину та провести "необхідні" експертизи, що підтвердили б відсутність складу злочину, що у підсумку призвело б і до закриття провадження, яке розслідують детективи НАБУ", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією САП, на сьогодні за клопотанням сторони обвинувачення на зазначену ділянку Вищий антикорупційний суд наклав арешт.

У повідомленні не зазначено імені народного депутата, ідеться про Дмитра Ісаєнка.