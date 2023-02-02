Медицина

15:35 02.02.2023

СБУ повідомила про підозру чиновниці Держлікслужби у справі про ввезення фальсифікованих ліків на 32 млн грн

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СБУ повідомила про підозру чиновниці Держлікслужби у справі про ввезення фальсифікованих ліків на 32 млн грн

Служба безпеки повідомила про підозру керівнику одного з департаментів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка сприяла завезенню в Україну та продажу фальсифікованих ліків, повідомляє СБУ.

"Правоохоронці викрили та заблокували протиправний механізм потрапляння на український ринок великої партії неякісних іноземних ліків на загальну суму понад 32 млн грн", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

Слідство встановило, що чиновниця сприяла затвердженню в офіційних документах неправдивих відомостей про лікарські засоби на користь приватного підприємця.

Висновки комплексних експертиз підтвердили невідповідність імпортованих ліків нормам законодавства України.

"Керівнику комерційної структури та держслужбовиці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 321-1 КК (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів)", - інформують у спецслужбі.

Заходи з викриття правопорушників здійснювали співробітники Служби безпеки спільно з представниками Нацполіції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ продовжує встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення. "Вживають заходів для вилучення з обігу фальсифікованих лікарських засобів", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #сбу #держлікслужба #підозра

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