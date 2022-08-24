Держлікслужба з початку 2022 року не виявила фактів обігу фальсифікованих антибіотиків

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) України з початку 2022 року не виявила фактів обігу фальсифікованих антибіотиків.

За результатами розслідувань фактів фальсифікації лікарських засобів Держлікслужба встановлює заборону на обіг препарату або його серії.

"За період з 1 січня до 15 серпня 2022 року обіг антибактеріальних препаратів як фальсифікованих розпорядженнями Держлікслужба не заборонявся", - повідомили у Держлікслужбі.

У відомстві не уточнили, скільки за зазначений період було видано розпоряджень про обіг фальсифікованих лікарських засобів.