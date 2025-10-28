Інтерфакс-Україна
14:07 28.10.2025

Польща передала Україні майже 30 тис упаковок антибіотиків для дітей

Фото: https://x.com/RARS_GOV_PL

Агенція стратегічних резервів (RARS) уряду Польщі організувала транспортування дитячих ліків, переданих у дар Тархомінськими фармацевтичними заводами "Polfa" S.A. – на користь Міністерства охорони здоров'я України в рамках Механізму захисту населення Європейського Союзу (UCPM).

"До українських дитячих лікарень надійшло 29 835 упаковок препарату Polcylin 60 мл та Polcylin 125 мл, які будуть використані в регіонах, найбільш постраждалих від війни. Допомога була надана за погодженням з Кабінетом Міністрів України", - йдеться у повідомленні RARS у соцмережі у понеділок.

У заході взяли участь представники Кабінету Міністрів України, фармацевтичних заводів "Polfa" S.A. та представники Міністерства охорони здоров'я України.

"Цей жест солідарності має не тільки гуманітарний, але й символічний характер – він показує, що, незважаючи на труднощі, Польща підтримує Україну, дбаючи про здоров'я та життя цивільного населення, особливо наймолодших", - зазначається у повідомленні.

Теги: #польща #моз #ucpm #антибіотики

