Інтерфакс-Україна
Події
08:22 23.12.2025

Польща підняла винищувачі на тлі російської атаки по Україні

Польща підняла винищувачі на тлі російської атаки по Україні

Польські та союзні військово-повітряні сили підняли винищувачі на тлі ракетно-дронової атаки РФ по Україні, повідомляє пресслужба Збройних сил Польщі.

"Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував необхідні сили та ресурси, що є в його розпорядженні. Винищувачі підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності", - сказано в соцмережі Х.

Як повідомляється, ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, де загроза.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування", - сказано в повідомленні.

 

