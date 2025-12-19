Польща завжди бере участь в перемовинах щодо підтримки України — Зеленський

Фото: Unsplash

Польща завжди бере участь в перемовинах щодо підтримки України, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Традиційно протягом усіх років після відновлення нашої самостійної державності у 1991 році Польща завжди нас підтримувала.] Польща була завжди з Україною і ми завжди стараємося, щоб Польща і була присутня в усіх процесах, які визначають майбутнє Європи", — сказав Зеленський на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві у п'ятницю.

Він підкреслив, що Навроцький брав участь у контактах з президентом США Дональдом Трампом.

"Влітку цього року, в серпні, було важливо, що Кароль нагадав президенту Трампу про річницю Варшавської битви. І це була згадка, яка дуже серйозно символізувала значимість, як Польщі, так і України, нашої спільної роботи для захисту всієї Європи", — наголосив Зеленський.