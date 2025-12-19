Інтерфакс-Україна
Події
15:30 19.12.2025

Польща завжди бере участь в перемовинах щодо підтримки України — Зеленський

1 хв читати
Польща завжди бере участь в перемовинах щодо підтримки України — Зеленський
Фото: Unsplash

Польща завжди бере участь в перемовинах щодо підтримки України, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Традиційно  протягом усіх років після відновлення нашої самостійної державності у 1991 році Польща завжди нас підтримувала.] Польща була завжди з Україною і ми завжди стараємося, щоб Польща і була присутня в усіх процесах, які визначають майбутнє Європи", — сказав Зеленський  на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві у п'ятницю.

Він підкреслив, що Навроцький брав участь у контактах з президентом США Дональдом Трампом.

"Влітку цього року, в серпні, було важливо, що Кароль нагадав президенту Трампу про річницю Варшавської битви. І це була згадка, яка дуже серйозно символізувала значимість, як Польщі, так і України, нашої спільної роботи для захисту всієї Європи", — наголосив Зеленський.

Теги: #польща #україна #перемовини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 19.12.2025
Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи – Зеленський

Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи – Зеленський

14:44 19.12.2025
Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

14:42 19.12.2025
Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

14:37 19.12.2025
Україна буде рада бачити польські компанії у відбудові держави – Зеленський

Україна буде рада бачити польські компанії у відбудові держави – Зеленський

14:28 19.12.2025
Навроцький дав зрозуміти, що підтримує передачу МіГ-29, якщо Польща отримає від України антидронові технології

Навроцький дав зрозуміти, що підтримує передачу МіГ-29, якщо Польща отримає від України антидронові технології

14:24 19.12.2025
Навроцький передав Зеленському враження поляків, що їхня допомога Україні не була належно оцінена

Навроцький передав Зеленському враження поляків, що їхня допомога Україні не була належно оцінена

14:05 19.12.2025
Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці - Зеленський

Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці - Зеленський

13:55 19.12.2025
Навроцький: Мир в Україні не може бути досягнутий без президента США Трампа

Навроцький: Мир в Україні не може бути досягнутий без президента США Трампа

20:08 18.12.2025
Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

18:55 18.12.2025
У канцелярії президента Польщі підтвердили офіційний візит Зеленського у п'ятницю

У канцелярії президента Польщі підтвердили офіційний візит Зеленського у п'ятницю

ВАЖЛИВЕ

Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік". Вони приймуть рішення, як реагувати

Навроцький дав зрозуміти, що підтримує передачу МіГ-29, якщо Польща отримає від України антидронові технології

Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці - Зеленський

ОСТАННЄ

Волонтери УЧХ чергували на місці ліквідації наслідків російської повітряної атаки Одеси

Мінкультури внесло російського актора Агапова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

"Київміськбуд" очолив Дмитро Нікіфоров

До українських вишів у 2025р. зараховано 5,5 тис. іноземних студентів

Термін відновлення руху мостом на трасі М-15 "Одеса — Рені" поки не визначено — Агентство відновлення

РФ атакувала об’єкт Smart Energy на Харківщині понад 10 БПЛА

ГУР оприлюднив кадри спецоперації: Легіон "Свобода Росії" паралізував залізничну артерію окупантів на ТОТ у Запорізькій області

На трасі М-15 Одеса – Рені припинено рух вантажного транспорту

Сили оборони знищили масове скупчення броньованої техніки ворога біля Покровська – 7-й корпус ДШВ

У Держприкордонслужбі дали рекомендації щодо альтернативних шляхів до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА