Зеленський: Українська команда залишається у Парижі для додаткових зустрічей і додаткових перемовин

Українська команда залишається в Парижі для додаткових зустрічей і додаткових перемовин, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми продовжимо. Українська команда залишається для додаткових зустрічей і додаткових перемовин, (…) наші команди зустрічаються два дні", - сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у вівторок у Парижі після закінчення зустрічі лідерів Коаліції охочих.

"Але головне якою має бути архітектура безпеки після цієї війни вже є. І це в силах партнерів дотиснути, щоб Росія прийшла до моменту закінчення війни", - додав Зеленський.

До складу української делегації у Парижі вперше увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов та лідер фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамії.

Також роботу продовжать секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, начальник Генштабу Андрій Гнатов та радник Офісу президента Олександр Бевз.