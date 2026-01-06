Інтерфакс-Україна
21:26 06.01.2026

Зеленський: Українська команда залишається у Парижі для додаткових зустрічей і додаткових перемовин

Українська команда залишається в Парижі для додаткових зустрічей і додаткових перемовин, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми продовжимо. Українська команда залишається для додаткових зустрічей і додаткових перемовин, (…) наші команди зустрічаються два дні", - сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у вівторок у Парижі після закінчення зустрічі лідерів Коаліції охочих.

"Але головне якою має бути архітектура безпеки після цієї війни вже є. І це в силах партнерів дотиснути, щоб Росія прийшла до моменту закінчення війни", - додав Зеленський.

До складу української делегації у Парижі вперше увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов та лідер фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамії.

Також роботу продовжать секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, начальник Генштабу Андрій Гнатов та радник Офісу президента Олександр Бевз.

ВАЖЛИВЕ

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Віткофф після зустрічі "Коаліції охочих": Досягли значного прогресу, обговорення питання територій продовжаться

У Парижі підписано спільну декларацію усіх країн Коаліції охочих та тристоронні декларація Франції, Британії та України - Зеленський

Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні" - ми готові взяти зобов’язання гарантій для України

ОСТАННЄ

Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

Велика Британія та Франція створять "військові центри" по Україні після припинення вогню – прем’єр Британії

Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Зеленський: Росія не вкладається в дипломатів на 100%, але тільки тому, що розраховує на удари по українській інфраструктурі

Делегації України та США проведуть ще одну зустріч ввечері - Віткофф

