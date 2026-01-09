Інтерфакс-Україна
05:46 09.01.2026

Мер: в столиці постраждали 19 людей, серед них 5 медиків

У Києві внаслідок обстрілів постраждали 19 людей, серед них п’ятеро медиків, повідомляє мер міста Віталій Кличко.

"Наразі відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 людей. 14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали", - йдеться в повідомленні у пʼятницю.

За його даними, у Дарницькому районі в одному зі дворів житлового будинку впали уламки, що частково пошкодили одноповерховий магазин і скління дев’ятиповерхівки. Влучання спричинило загоряння у двох будинках та гаражах.

"У Деснянському районі внаслідок влучання БпЛА у дах 18- поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в підізді. Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торгівельного центру та санаторію", - інформує Кличко.

У Дніпровському районі уламки влучили на дах одноповерхової нежитлової будівлі та спричинили пожежі у 16- та 9-поверхових житлових будинках. Частково зруйновано дах триповерхового будинку, пошкоджено дитячий майданчик і територію біля трамвайного депо.

У Печерському районі частково постраждав фасад дев’ятиповерхового житлового будинку та нежитлова багатоповерхова будівля.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko/5973

Теги: #київ #україна #постраждалі #медики

