США проводять затримання танкера Olina в Карибському морі – ЗМІ

Сполучені Штати перебувають у процесі захоплення підсанкційного нафтового танкера Olina в Карибському морі поблизу острову Тринідаду, повідомляє в п'ятницю агентство Reuters з посиланнями на двох американських чиновників.

За повідомленням, танкер Olina раніше виходив з портів Венесуели й повертався в цей регіон, згідно з публічною базою даних Equasis, судно неправомірно ходило під прапором Східного Тимору

"Система AIS (локації) судна востаннє була активна 52 дні тому у виключній економічній зоні Венесуели, на північний схід від Кюрасао… Затримання судна стало результатом тривалого переслідування танкерів, пов'язаних із санкціонованими поставками венесуельської нафти в регіоні", – повідомила окремо британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard.

США наклали санкції на танкер у січні минулого року, коли він називався Minerva M, за те, що, за словами Вашингтона, в ін був частиною так званого тіньового флоту суден, які плавають з мінімальним регулюванням або без відомої страховки.

Це вже п'ятий випадок затримання суден за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона з контролю за експортом нафти з Венесуели.

Танкер Olina у період дії нафтового ембарго G7+ задіяний в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, Туреччини. Міжнародна громадська організація Greenpeace відносить танкер до тіньового флоту танкерів, що транспортують російську нафту по світу і загрожують навколишньому природному середовищу.

17 грудня 2024 року Сполученим Королівством застосовано санкції до судна у зв'язку з перевезенням нафти або нафтопродуктів, які походять з Росії, або з Росії до третьої країни. 10 січня 2025 року США застосовано санкції до судна. 21 лютого 2025 року Канадою застосовано санкції до судна.

24 лютого, 04 березня 2025 року ЄС та Швейцарією відповідно застосовано санкції до танкера за транспортування сирої нафти/нафтопродуктів, що походять з Росії або експортуються з Росії, застосовуючи нерегулярну практику судноплавства з високим ступенем ризику. У червні 2025 року Австралією застосовано санкції до судна.

19 червня 2025 року Новою Зеландією застосовано санкції до судна.