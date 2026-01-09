15:43 09.01.2026
Росія знову ескалює конфлікт, в той час як Україна, США та Європа виступають за мир – Мерц
Фото: https://www.dw.com
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи російські удари по Україні 9 січня, назвав атаки на енергетичну інфраструктуру ескалацією конфлікту з боку Росії.
"Росія знову ескалює конфлікт, застосувавши ракету "Орєшнік" проти цивільної енергетичної інфраструктури України у Львові, тоді як Україна, США та Європа виступають за мир. Загрозливі жести мають на меті вселити страх, але вони не дадуть результату. Ми стоїмо на боці України", - написав Мерц в соцмережі Х.