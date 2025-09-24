Інтерфакс-Україна
Медицина
19:08 24.09.2025

Фармкомпанія "Дарниця" поскаржилася до АМКУ на дії 5-ти найбільших аптечних мереж та двох дистриб’юторів

Фармацевтична компанія "Дарниця" звернулася до Антимонопольного комітету України (АМКУ) із заявою щодо можливих антиконкурентних дій з боку п’яти найбільших аптечних мереж та двох дистриб’юторів.

"Ми переконані, що саме АМКУ є тим органом, який повинен дати об’єктивну оцінку ситуації та поставити крапку в дискусії. Наше завдання як українського виробника - відстоювати чесну конкуренцію та право пацієнтів на вільний вибір ліків. Ми не ведемо дискусій у площині припущень, а діємо виключно в рамках закону і довіряємо регулятору", - повідомили агентству Інтерфакс-Україна в компанії.

В "Дарниці" зазначили, що "виробник, аптеки та дистриб’ютори мають працювати у прозорих умовах, без прихованих механізмів впливу, які обмежують асортимент".

"Ми віримо, що розгляд АМКУ допоможе усунути будь-які сумніви й забезпечить справедливі правила гри на ринку, де на першому місці стоїть пацієнт", - підкресли в компанії.

Як повідомлялося, минулого тижня видання "Економічна правда" написало, що ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) призупинила виробництво через переповненість складів, яка виникла через конфлікт з аптечними мережами.

Компанія не прокоментувала цю ситуацію, за оцінками представників аптечних мереж зниженню попиту на продукцію фармкомпанії "Дарниця" могло сприяти те, що компанія не знизила відпускні ціни після скасування маркетингових платежів аптекам, а також підвищення цін наприкінці 2024-початку 2025 року. Серед препаратів, на які "Дарниця", на думку частини учасників ринку, безпідставно підвисила ціни, називали "Цитрамон-Дарниця", який на аптечних поличках замінили більш дешеві аналоги, зокрема, "Цитрамон" виробництва фармкомпанії "ЛубниФарм".

За інформацією джерел "Інтерфакс-Україна", на початку літа ряд великих аптечних мереж "прибрали" з полиць продукцію низки вітчизняних фармиробників, пояснивши це їх відмовою підвищувати платежі за маркетинговими угодами.

В лютому президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО України від 12 лютого 2025 року про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Згідно з цим рішенням, уряд, виробники та аптечні мережі визначать перелік 100 препаратів, на які з 1 березня знизять ціни на 30%. Також воно передбачає встановлення з 1 березня заборони на здійснення маркетингових послуг та послуг із промоції лікарських засобів, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу, до впровадження Кабінетом міністрів окремого реферування оптових цін на всі лікарські засоби.

Виконуючи рішення РНБО, вітчизняні виробники найбільш популярних лікарських засобів підписали декларацію про зниження на 30% цін на 100 найбільш популярних препаратів з 1 березня. Серед підписантів, зокрема, асоціація "Виробники ліків України" (АВЛУ) та фармкомпанії "Фармак", "Борщагівський хімфармзавод" (БХФЗ), "Дарниця", корпорація "Артеріум", Київський вітамінний завод, "Юрія-Фарм", "Інтерхім", "Кусум Фарм" та фармфарбрика "Віола".

Пізніше, у березні, МОЗ отримав додаткові пропозиції щодо зниження з 1 квітня цін на 273 препарати від 26 виробників, поданого до топ-100 найпопулярніших препаратів ціни на які знизилися з 1 березня. Пропозиції щодо 273 препаратів подали "Фарма Старт" (компанія Аcino), "Валартін Фарма", "Астрафарм", "Біофарма Плазма", "Інфузія", "Фармацевтична фірма "Здоров’я", Фармфірма "Віола", АТ "Лекхім", ПрАТ "Технолог", ТОВ "НВФ "Мікрохім", "Новофарм-Біосинтез", "Тернофарм", "Лубнифарм", "Фарматрейд".

За даними учасників ринку загальні витрати провідних вітчизняних виробників топ-100 лікарських засобів на компенсацію залишків дистриб’юторам після зниження відпускних цін з 1 березня 2025 року перевищили 601,7 млн грн.

Фармкомпанія "Дарниця" - лідер фармринку України у натуральному виразі. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Теги: #фармкомпанії #аптеки #конфлікт

