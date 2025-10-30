Одеський обласний ТЦК заявив про груповий напад на військовослужбовців під час мобілізаційних заходів

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заявив у четвер про факт нападу групи "цивільних осіб" на військовослужбовців під час проведення мобілізаційних заходів.

"Сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

В ТЦК заявили, що подібні дії є абсолютно неприпустимими та "Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов’язок".

Наразі правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до цього правопорушення. Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП, ці матеріали вже "передаються слідству".

Як повідомив офіційний телеграм-канал промринку "7км", конфлікт стався сьогодні вранці між військовослужбовцями та вантажниками ринку.

"Сьогодні вранці стався конфлікт між вантажниками складських баз у провулку Базовому в Одесі та працівниками ТЦК. Конфлікт тривав у провулку в районі асфальтного заводу та складських баз і доріс до бійки вже на перехресті з вулицею Базовою. Внаслідок інциденту вантажники перевернули мікроавтобус", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Джерела: https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid0g2pQciLm5TEb6qM4aSk1zeLLv8oKWFKycPVKdrGoqxJT4FRSF8AF1cPda5RC3Pfsl

https://t.me/market7km/1511