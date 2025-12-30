ЗС Франції почали називати українську столицю французькою Kyiv замість Kiev

Французькі військові почали використовувати транслітерацію назви столиці України з української мови Kyiv замість транслітерації з російської Kiev.

Зокрема, начальник Генерального штабу Збройних сил Французької Республіки генерал Фабʼєн Мандон у пості в Х від 20 грудня про обмін досвідом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником штабу оборони ЗС Великої Британії Річардом Найтоном написав "Kyiv" як місце зустрічі.

В каналі French Aid to Ukraine в соцмережі Х зазначили це: "Слідуючи французькій дипломатії, французькі збройні сили офіційно прийняли українську назву столиці країни, яка стала жертвою варварської агресії Російської Федерації".

"Тому закликаємо франкомовних журналістів піти цим шляхом. Підтримка України поширюється також на лінгвістичну сферу", - йдеться в повідомленні.

Президент Франції Емманюель Макрон у своїх повідомленнях в Х ще з 2024 року пише назву української столиці французькою мовою Kyiv, тоді як низка провідних французьких ЗМІ досі пишуть Kiev.