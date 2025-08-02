Інтерфакс-Україна
Події
16:15 02.08.2025

У Вінниці відкрили кримінальну справу через протест біля ТЦК: затримано 5 осіб

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У Вінниці відкрили кримінальну справу через протест біля ТЦК: затримано 5 осіб
Фото: Суспільне Вінниця

У Вінниці відкрили кримінальну справу через протест біля ТЦК: вже затримано п’ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, повідомила пресслужба поліції Вінницької області.

Як повідомлялося, інцидент стався вночі: кілька десятків вінничан намагалися потрапити на територію ТЦК, аби звільнити одного з мобілізованих. Ситуація переросла у конфлікт із працівниками центру. За фактом спроби захоплення державної установи поліція відкрила кримінальне провадження

За даними поліції, в ніч на 2 серпня близько 80 людей, в т.ч. представники громадської організації, прибули до об'єкту ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, котрого доставили військовослужбовці як особу, яка розшукується за ухилення від військової служби.

Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби.

Повідомляється, що слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) ККУ. П'ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримано в процесуальному порядку.

Теги: #стадіон #вінниця #тцк #конфлікт

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