10:31 24.10.2025

СБУ: 20-річний житель Вінниці планував на замовлення ворога підпалити будівлю Інституту нацпамʼяті в Києві

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція зірвали нову спробу ворога розхитати внутрішню обстановку в столиці України: у центрі Києва затримано 20-річного жителя Вінниці, який за завданням ФСБ намагався підпалити будівлю Інституту національної пам’яті.

"Для вчинення злочину фігурант придбав 5-літрову пляшку з бензином, з якою планував непомітно потрапити на територію держустанови у темну пору доби", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

В СБУ зазначають, що потім за інструкцією російської спецслужби він мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.

"Окупанти планували використати це відео для проведення спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність прокремлівського підпілля у Києві", - зазначається в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та зірвали їх. Агента РФ затримано у хостелі поблизу Інституту, де він оселився, щоб провести дорозвідку біля урядової установи та обрати "зручний" момент для підпалу.

20-річний житель Вінниці потрапив у поле зору окупантів під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм- каналах. Після вербування він спочатку виконав "контрольне" завдання: за допомогою запалювальної суміші знищив у рідному місті мультівен Сил оборони.

Згодом ФСБ відрядила агента до Києва, де його і затримала СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на РФ.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

