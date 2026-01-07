Рішення президента щодо керівництва СБУ створює небезпечний прецедент - нардеп

Президент України Володимир Зеленський перевищив конституційні повноваження, відсторонивши голову СБУ Василя Малюка та призначивши тимчасовим виконувачем обов’язків Євгенія Хмару, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"За Конституцією призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки України здійснює Верховна Рада за поданням президента. Відповідно до статті 85 Конституції України це виключно повноваження парламенту. Президент може ухвалити рішення про відсторонення посадової особи, призначення та звільнення якої віднесено до його повноважень (ч. 2 ст. 11 закону "Про правовий режим воєнного стану"). Однак призначення і звільнення голови СБУ не є повноваженням президента: він лише вносить подання, а рішення ухвалює парламент", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народної депутатки, таким чином "створюється небезпечний прецедент: голова держави не лише обходить процедуру призначення керівника ключового безпекового органу держави, а й підриває усталену демократичну практику парламентського контролю над силовим блоком".

Фріз зазначила, що Україна має довгу і складну історію політичних переслідувань та використання силових і правоохоронних органів як інструменту тиску і саме тому механізм призначення голови СБУ через парламент був закладений як демократичний запобіжник.

"Чітко висловили свою позицію у публічному просторі військові. Сили безпеки та оборони виступають проти звільнення Малюка, і є всі підстави вважати, що в сесійній залі під таке рішення було б складно зібрати голоси. Президент як Верховний головнокомандувач має зміцнювати обороноздатність, а не послаблювати її", - підкреслила Фріз.