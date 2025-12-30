Інтерфакс-Україна
17:06 30.12.2025

Об'єкти, присвячені Достоєвському, Толстому і Добролюбову, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Об'єкти, присвячені російським письменникам Федору Достоєвському, Льву Толстому та публіцисту Миколі Добролюбову, належать до символіки російської імперської політики, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

Згідно з висновками експертної комісії, творчість російських письменників Федора Достоєвського і Льва Толстого безпосередньо пов’язана з глорифікацією російської імперської політики, а присвоєння їх імен географічним об’єктам, назвам юридичних осіб та об’єктів права власності, об’єктам топонімії, а також установлення на їх честь пам’ятників і пам’ятних знаків в Україні було втіленням русифікації – російської імперської політики, спрямованої на нав’язування використання російської мови, пропагування російської культури як вищих, порівняно з іншими національними мовами та культурами, витіснення з ужитку української мови, звуження українського культурного та інформаційного простору.

Крім того, значиться, що творчість російського літературного критика та публіциста Миколи Добролюбова містить ознаки українофобії, зокрема публічно висловлених закликів у засобах масової інформації, літературних та мистецьких творах, що заперечують суб’єктність Української держави, української нації, боротьбу проти підкорення, експлуатації, асиміляції українського народу, а також правомірність захисту політичних, економічних, культурних прав українців, розвитку української національної державності, науки, культури, зневажають питомі етнокультурні ознаки українців, ігнорують українську мову та культуру.

З огляду на викладене вище в УІНП наголошують, що об’єкти (географічні об’єкти, назви юридичних осіб та об’єктів права власності, пам’ятники та пам’ятні знаки), присвячені Достоєвському, Толстому і Добролюбову, належать до символіки російської імперської політики, а подальше існування вказаних об’єктів є пропагандою російської імперської політики.

Як повідомлялося, на початку жовтня Український інститут нацпам'яті на підставі фахових висновків Експертної комісії оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Зокрема, до переліку осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким містять символіку російської імперської політики, серед інших увійшли: Петро Багратіон, Михайло Бакунін, Микола Бауман, Іван Бунін, Михайло Воронцов, Михайло Глінка, Борис Годунов, Микола Карамзін, Михайло Кутузов, Михайло Лермонтов, Михайло Ломоносов, Модест Мусоргський, Павло Нахімов, Григорій Потьомкін, Олександр Пушкін, Олександр Суворов, Іван Сусанін, Іван Тургенєв та інші. 

До переліку, тих, які не містять російської імперської політики, серед інших увійшли: Іван Айвазовський, Карл Брюллов, Михайло Врубель, Олександр Герцен, Микола Гоголь, Володимир Даль, Осип Дерібас, Василь Каразін, Микола Кибальчич, Олександр Купрін, Микола Некрасов, Микола Пирогов, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Костянтин Ціолковський та інші.

Зазначається, що ці переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

Голова УІНП Олександр Алфьоров заявляє, що місцевим органам влади необхідно звірити назви своїх вулиць з даними переліками.

Джерело: https://uinp.gov.ua/dekomunizaciya-ta-reabilitaciya/ekspertna-komisiya-uinp/fahovi-vysnovky-ekspertnoyi-komisiyi/fedor-dostoyevskyy

https://uinp.gov.ua/dekomunizaciya-ta-reabilitaciya/ekspertna-komisiya-uinp/fahovi-vysnovky-ekspertnoyi-komisiyi/lev-tolstyy

https://uinp.gov.ua/dekomunizaciya-ta-reabilitaciya/ekspertna-komisiya-uinp/fahovi-vysnovky-ekspertnoyi-komisiyi/mykola-dobrolyubov

