Об'єкти, присвячені композитору Дунаєвському і місту Катеринослав, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Об’єкти, присвячені радянському композитору Ісаку Дунаєвському і назві міста Катеринослав, належать до символіки російської імперської політики, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Згідно з висновками експертної комісії, географічні об’єкти, назви юридичних осіб та об’єктів права власності, пам’ятники і пам’ятні знаки, присвячені радянському композитору Ісаку Дунаєвському, належать до символіки російської імперської політики, відтак підлягають перейменуванню та відповідно демонтажу.

Зазначається, що передбачені чинним обмеження поширюються лише на віднесені до російської імперської політики об’єкти, що розміщені/перебувають у публічному просторі.

В той же час, заборона не поширюється на використання символіки російської імперської політики в Музейному фонді України, Національному архівному фонді України, у приватних колекціях та приватних архівних зібраннях, у бібліотечних фондах на різних носіях інформації, а ттакож на випадки використання символіки російської імперської політики: в експозиціях музеїв, на тематичних виставках; у процесі наукової діяльності, зокрема під час проведення наукових досліджень тощо.

Також в експертній комісії УІНП зазначають, що назви об’єктів, об’єктів топонімії, юридичних осіб та об’єктів права власності, у яких використано назву географічного об’єкту Російської імперії міста Катеринослав (російська назва сучасного міста Дніпра в 1787-1797 та 1802-1926 роках) та похідні від неї утворення, належать до символіки російської імперської політики.

Крім того, в УІНП повідомили, що об’єкти, присвячені радянському інженерові, вченому у галузі ракетно-космічної техніки Валентинові Глушку (1908–1989), не належать до символіки російської імперської політики.

Як повідомлялося, на початку жовтня Український інститут нацпам’яті на підставі фахових висновків Експертної комісії оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Зокрема, до переліку осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким містять символіку російської імперської політики, серед інших увійшли: Петро Багратіон, Михайло Бакунін, Микола Бауман, Іван Бунін, Михайло Воронцов, Михайло Глінка, Борис Годунов, Микола Карамзін, Михайло Кутузов, Михайло Лермонтов, Михайло Ломоносов, Модест Мусоргський, Павло Нахімов, Григорій Потьомкін, Олександр Пушкін, Олександр Суворов, Іван Сусанін, Іван Тургенєв та інші.

До переліку тих, які не містять російської імперської політики, серед інших увійшли: Іван Айвазовський, Карл Брюллов, Михайло Врубель, Олександр Герцен, Микола Гоголь, Володимир Даль, Осип Дерібас, Василь Каразін, Микола Кибальчич, Олександр Купрін, Микола Некрасов, Микола Пирогов, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Костянтин Ціолковський та інші.

Зазначається, що дані переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.