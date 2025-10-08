Інтерфакс-Україна
09:50 08.10.2025

Об'єкти, присвячені Гоголю, Чехову, Рєпіну та Ціолковському, не містять символіки імперської політики - УІНП

Український інститут національної пам’яті (УІНП) на підставі фахових висновків Експертної комісії оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

"Ці переліки складаються на підставі фахових висновків Експертної комісії, утвореної відповідно до абзацу другого частини другої статті 6 закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та Українським інститутом національної пам’яті, що були надані з власної ініціативи або за зверненнями органів влади, юридичних осіб і громадян", - йдеться в повідомленні УІНП.

Зазначається, що дані переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації. 

У відомстві повідомили, що основна мета оприлюднення переліків – сприяння органам місцевого самоврядування під час реалізації закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також ознайомлення громадськості.

З переліком осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким містять символіку російської імперської політики, можна ознайомитися за посиланням

До цього переліку, серед інших увійшли: Петро Багратіон, Михайло Бакунін, Микола Бауман, Іван Бунін, Михайло Воронцов, Михайло Глінка, Борис Годунов, Микола Карамзін, Михайло Кутузов, Михайло Лермонтов, Михайло Ломоносов, Модест Мусоргський, Павло Нахімов, Григорій Потьомкін, Олександр Пушкін, Олександр Суворов, Іван Сусанін, Іван Тургенєв та інші.

З переліком осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким не містять символіки російської імперської політики, можна ознайомитися за посиланням

До цього переліку, серед інших увійшли: Іван Айвазовський, Карл Брюллов, Михайло Врубель, Олександр Герцен, Микола Гоголь, Володимир Даль, Осип Дерібас, Василь Каразін, Микола Кибальчич, Олександр Купрін, Микола Некрасов, Микола Пирогов, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Костянтин Ціолковський та інші.

Як повідомлялося, 27 липня 2023 року набув чинності закон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

В листопаді 2023 року Український інститут нацпам’яті підготував збірник матеріалів, рекомендацій та документів щодо виконання вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

