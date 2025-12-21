Інтерфакс-Україна
Події
15:48 21.12.2025

УІНП висловив підтримку художнику Івану Марчуку: привласнення його творів є посяганням на національну культурну спадщину

Український інститут національної пам’яті (УІНП) висловив свою підтримку українському художнику Івану Марчуку, стосовно ситуації щодо привласнення права на використання всіх його творів іншими особами, зокрема права виключної ліцензії.

"Зазначена позиція ґрунтується на тому, що ліцензійний договір підписаний, за словами митця, під впливом введення в оману, на невигідних і непропорційних для автора умовах, що порушують його авторське право", - зазначається на сайті УІНП.

Крім того, зазначили там, роботи Івана Марчука мають загальнонаціональну цінність. "Привласнення його картин та інших творів є серйозним посяганням на національну культурну спадщину та завдає істотної шкоди авторитету України на державному рівні", - вважає УІНП.

При цьому УІНП висловив сподівання, що порушене питання буде розглянуте та вирішене в межах чинного законодавства України, з дотриманням принципів законності, справедливості та верховенства права.

"Хочемо додати, що Іван Марчук заявив, що у 2020 році під час підписання договору він був переконаний, що підписує "документ про наміри", і одразу просив визнати його недійсним. Через кілька років він дізнався, що інші особи представляються власниками прав на його роботи та використовують їх без його згоди. У липні 2025 року Марчук подав позов до суду з вимогою визнати договір недійсним і повернути авторське право, наголошуючи, що йдеться не лише про його особисті інтереси, а й про захист культурної спадщини України", - йдеться у дописі УІНП за підписом голови Інституту Олександра Алфьорова.

Український художник Іван Марчук заявив про ймовірне незаконне привласнення авторських прав на його картини. Відповідний судовий процес триває з липня 2025 року.

Іван Марчук є одним із найвідоміших українських художників, автором техніки "пльонтанізм". У травні 2026 року йому виповниться 90 років. За повідомленням українських ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він живе й працює у Відні.

Теги: #уінп

