Місцевим органам необхідно звірити назви вулиць з переліком осіб та подій, що містять символіку російської імперської політики - голова УІНП

Фото: УІНП

Місцевим органам влади необхідно звірити назви своїх вулиць з переліками осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики, заявляє голова Українського Інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

"Міські, сільські, селищні ОТГ мають подивитися ці списки, перевірити, відповідно до закону, що у них, можливо, не співпадає, і на місцевих сесіях рад, звісно, проговорити перейменування, або зупинити якісь процеси по перейменуванню", - сказав Алфьоров в ефірі національного телемарафону в понеділок, коментуючи переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Також він додав, що на даний момент в списки входять особи та події в період від Московського царства до Російської імперії, а в подальшому туди включатимуть ще особистостей періоду Радянського союзу і сучасної Російської Федерації.

Як повідомлялося, на початку жовтня Український інститут нацпам'яті на підставі фахових висновків Експертної комісії оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Зокрема, до переліку осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким містять символіку російської імперської політики, серед інших увійшли: Петро Багратіон, Михайло Бакунін, Микола Бауман, Іван Бунін, Михайло Воронцов, Михайло Глінка, Борис Годунов, Микола Карамзін, Михайло Кутузов, Михайло Лермонтов, Михайло Ломоносов, Модест Мусоргський, Павло Нахімов, Григорій Потьомкін, Олександр Пушкін, Олександр Суворов, Іван Сусанін, Іван Тургенєв та інші.

До переліку, тих, які не містять російської імперської політики, серед інших увійшли: Іван Айвазовський, Карл Брюллов, Михайло Врубель, Олександр Герцен, Микола Гоголь, Володимир Даль, Осип Дерібас, Василь Каразін, Микола Кибальчич, Олександр Купрін, Микола Некрасов, Микола Пирогов, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Костянтин Ціолковський та інші.

Зазначається, що дані переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

21 серпня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної політики національної пам'яті".

27 липня 2023 року набув чинності закон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

В листопаді 2023 року Український інститут нацпам'яті підготував збірник матеріалів, рекомендацій та документів щодо виконання вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".