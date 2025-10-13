Інтерфакс-Україна
Події
14:28 13.10.2025

Місцевим органам необхідно звірити назви вулиць з переліком осіб та подій, що містять символіку російської імперської політики - голова УІНП

2 хв читати
Місцевим органам необхідно звірити назви вулиць з переліком осіб та подій, що містять символіку російської імперської політики - голова УІНП
Фото: УІНП

Місцевим органам влади необхідно звірити назви своїх вулиць з переліками осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики, заявляє голова Українського Інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

"Міські, сільські, селищні ОТГ мають подивитися ці списки, перевірити, відповідно до закону, що у них, можливо, не співпадає, і на місцевих сесіях рад, звісно, проговорити перейменування, або зупинити якісь процеси по перейменуванню", - сказав Алфьоров в ефірі національного телемарафону в понеділок, коментуючи переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Також він додав, що на даний момент в списки входять особи та події в період від Московського царства до Російської імперії, а в подальшому туди включатимуть ще особистостей періоду Радянського союзу і сучасної Російської Федерації.

Як повідомлялося, на початку жовтня Український інститут нацпам'яті на підставі фахових висновків Експертної комісії оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Зокрема, до переліку осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким містять символіку російської імперської політики, серед інших увійшли: Петро Багратіон, Михайло Бакунін, Микола Бауман, Іван Бунін, Михайло Воронцов, Михайло Глінка, Борис Годунов, Микола Карамзін, Михайло Кутузов, Михайло Лермонтов, Михайло Ломоносов, Модест Мусоргський, Павло Нахімов, Григорій Потьомкін, Олександр Пушкін, Олександр Суворов, Іван Сусанін, Іван Тургенєв та інші. 

До переліку, тих, які не містять російської імперської політики, серед інших увійшли: Іван Айвазовський, Карл Брюллов, Михайло Врубель, Олександр Герцен, Микола Гоголь, Володимир Даль, Осип Дерібас, Василь Каразін, Микола Кибальчич, Олександр Купрін, Микола Некрасов, Микола Пирогов, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Костянтин Ціолковський та інші.

Зазначається, що дані переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

21 серпня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної політики національної пам'яті".

27 липня 2023 року набув чинності закон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

В листопаді 2023 року Український інститут нацпам'яті підготував збірник матеріалів, рекомендацій та документів щодо виконання вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Теги: #уінп #алфьоров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:09 08.10.2025
Голова УІНП Алфьоров про зміну назву монети на "шаг": копійка випадково стала розмінною одиницею до нашої гривні

Голова УІНП Алфьоров про зміну назву монети на "шаг": копійка випадково стала розмінною одиницею до нашої гривні

09:50 08.10.2025
Об'єкти, присвячені Гоголю, Чехову, Рєпіну та Ціолковському, не містять символіки імперської політики - УІНП

Об'єкти, присвячені Гоголю, Чехову, Рєпіну та Ціолковському, не містять символіки імперської політики - УІНП

16:09 03.10.2025
Голова УІНП: Треба побороти традицію представлення українців як жертв історичних подій

Голова УІНП: Треба побороти традицію представлення українців як жертв історичних подій

16:56 30.09.2025
Об'єкти, присвячені Буніну, Петрову, Інбер і Олеші, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Об'єкти, присвячені Буніну, Петрову, Інбер і Олеші, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

16:32 30.09.2025
Назви Маріїнського палацу та Маріїнського парку в Києві є пропагандою російської імперської політики - УІНП

Назви Маріїнського палацу та Маріїнського парку в Києві є пропагандою російської імперської політики - УІНП

16:49 25.09.2025
Голова УІНП виступає за відновлення українсько-польського Форуму істориків

Голова УІНП виступає за відновлення українсько-польського Форуму істориків

15:08 25.08.2025
В'ятрович про ініціативу Навроцького: бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією

В'ятрович про ініціативу Навроцького: бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією

09:31 30.07.2025
Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

17:56 25.07.2025
Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

13:56 23.07.2025
Галузевий держархів УІНП необхідно передати до сфери управління Укрдержархіву - Хромов

Галузевий держархів УІНП необхідно передати до сфери управління Укрдержархіву - Хромов

ВАЖЛИВЕ

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

ОСТАННЄ

Гетманцев пропонує передбачити базові оклади для викладачів вишів на рівні 30-40 тис. грн в проєкті держбюджету-2026

РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

Нацполіція за міжнародної співпраці викрила зловмисника на поширенні дитячої порнографії

Оборонна підтримка та фінансова допомога — у фокусі візиту Стефанчука до ФРН

Робочу групу зі збереження свідчень про події збройної агресії РФ очолить глава Укрдержархіву Хромов

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА