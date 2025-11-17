Україна і Польща провели чергове засідання робочої групи з ексгумації, у середині грудня будуть важливі результати - голова УІНП

Україна і Польща провели чергове засідання робочої групи з питань ексгумації, у середині грудня будуть оприлюднені важливі результати, повідомив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

"Як один із трьох учасників з українського боку польсько-української групи, інформую: зустріч групи відбулась у Львові; проговорено подальший процес продовження ексгумацій; наступне засідання пройде вже у середині грудня з оприлюдненням важливих результатів", - написав Алфьоров в мережі Facebook.

Голова УІНП наголосив, що сторони продовжують працювати, а процеси ексгумацій триватимуть.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там похованнявиявлені не були.

13 жовтня Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області, та поінформовано про готовність надати згоду на проведення аналогічних робіт у селі Гута-Пеняцька Львівської області після завершення всіх необхідних технічних процедур.