Україна припинила угоду з Кубою про взаємне звільнення від плати за користування приміщеннями посольств

Кабінет міністрів України припинив угоду з Кубою про взаємне звільнення від плати за користування приміщеннями, наданими посольствам країн.

Згідно з постановою №1724 від 24 грудня, припинено дію угоди між урядами України та Республіки Куба про взаємне звільнення від плати за користування приміщеннями та прилеглими до них ділянками землі, наданими посольству України в Кубу та посольству Куби в Україні, яка була вчинена 22 вересня 1993 року в м. Києві.