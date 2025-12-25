Інтерфакс-Україна
Події
17:12 25.12.2025

Україна припинила угоду з Кубою про взаємне звільнення від плати за користування приміщеннями посольств

1 хв читати

Кабінет міністрів України припинив угоду з Кубою про взаємне звільнення від плати за користування приміщеннями, наданими посольствам країн.

Згідно з постановою №1724 від 24 грудня, припинено дію угоди між урядами України та Республіки Куба про взаємне звільнення від плати за користування приміщеннями та прилеглими до них ділянками землі, наданими посольству України в Кубу та посольству Куби в Україні, яка була вчинена 22 вересня 1993 року в м. Києві.

 

Теги: #посольства #україна #приміщення #куба

