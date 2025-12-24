Польські пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині відбудуться в березні-квітні 2026р - Мінкультури

Україна та Польща розпочали підготовку до пошукових робіт в селі Угли Рівненської області, які відбудуться в березні-квітні 2026 року, повідомляє Міністерство культури.

"В селі Угли Рівненської області відбувся розвідувальний виїзд за участі фахівців з української та польської сторони з метою обговорення подальших досліджень, які відбудуться в березні-квітні 2026 р", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що під час виїзду українськими та польськими фахівцями з залученням представників органів державної влади та місцевого самоврядування було оглянуто місце проведення майбутніх пошукових досліджень, визначено потенційні дати їх проведення, обговорено питання логістики, нагальних потреб, методики проведення робіт, а також безпекових питань під час їх реалізації, які є особливо актуальними в умовах широкомасштабного вторгнення РФ.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

13 жовтня Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі УглиРівненської області, та поінформовано про готовність надати згоду на проведення аналогічних робіт у селі Гута-Пеняцька Львівської області після завершення всіх необхідних технічних процедур.

В середині грудня Українсько-польська робоча група з питань історичної памʼяті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік. Зокрема, заплановано пошуки та ексгумації з українського боку: в Углах, а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки, а у Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.