Інтерфакс-Україна
Події
09:27 30.12.2025

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

1 хв читати
Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський вважає, що є великий шанс закінчити війну у 2026 році у зв’язку з мобілізаційними проблемами, з якими стикнулася російська сторона.

"Кількість їхніх солдатів зменшується, адже до цього року вона зростала. Вони щомісяця мобілізували 43 000 людей, підписували контракти і цього року, вперше за весь період, кількість мобілізованих людей та кількість безповоротних втрат стала абсолютно однаковою. Отже, саме цього року, у 2025, ми бачимо, що вперше чисельність їхньої армії перестала збільшуватися. Тож ми сподіваємося, що вже у 2026 році ми зможемо повністю зупинити цю війну", - сказав Зеленський в інтерв’ю Fox News.

Він уточнив, що якщо війна не буде зупинена, Путіну доведеться прийняти рішення про мобілізацію, непопулярне в суспільстві. Це, в свою чергу, загрожує внутрішніми проблемами – саме тому російське керівництво намагається уникнути цього рішення, сказав президент.

"Ось чому я вважаю, що зараз ми і росіяни перебуваємо в такій ситуації, коли Сполучені Штати можуть значно прискорити перехід до миру", – наголосив Зеленський.

Теги: #війна #прогноз #закінчення #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:29 30.12.2025
Україні потрібно більше зброї від США, зокрема, систем ППО - Зеленський

Україні потрібно більше зброї від США, зокрема, систем ППО - Зеленський

03:37 30.12.2025
Зеленський про переговори: ми не можемо просто так вийти з наших територій

Зеленський про переговори: ми не можемо просто так вийти з наших територій

18:35 29.12.2025
Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

18:17 29.12.2025
Волошин: майже все Гуляйполе – зона, де йдуть бої, ворог намагається завести в місто групи закріплення

Волошин: майже все Гуляйполе – зона, де йдуть бої, ворог намагається завести в місто групи закріплення

18:15 29.12.2025
Трамп провів позитивну розмову з Путіним щодо України – Білий Дім

Трамп провів позитивну розмову з Путіним щодо України – Білий Дім

18:04 29.12.2025
Говорити про близькість завершення війни передчасно - Климпуш-Цинцадзе

Говорити про близькість завершення війни передчасно - Климпуш-Цинцадзе

18:02 29.12.2025
Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

16:57 29.12.2025
Трегубов: росіяни перебільшують, найближча дистанція від контрольованої ними території до Сум - 25 км

Трегубов: росіяни перебільшують, найближча дистанція від контрольованої ними території до Сум - 25 км

16:55 29.12.2025
Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

16:28 29.12.2025
Умєров та Зеленський узгодили з Віткоффом подальші контакти та наступні кроки

Умєров та Зеленський узгодили з Віткоффом подальші контакти та наступні кроки

ВАЖЛИВЕ

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

Трамп провів позитивну розмову з Путіним щодо України – Білий Дім

Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

ОСТАННЄ

Програмою "УЗ 3000" скористалося вже близько 50 тис. українців - віцепремʼєр

Забруднення соняшниковою олією може зберігатися на дні Чорного моря понад 6 років – Greenpeace Україна

Одна людина загинула, ще четверо поранені на Донеччині за минулу добу – ОВА

Свириденко доручила Мінкультури, Мінцифри і Мін'юсту опрацювати питання заборони російськомовних версій сайтів в Україні

У Києві затримується рух тролейбусів на 16 маршрутах через відсутність напруги

Comfy відкрив два нових магазини у Житомирі та Чернівцях

Учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні з вересня 2026р. - Свириденко

ППО знешкодила балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 5 локаціях

Ворог атакував Херсонщину, дві жертви і двоє постраждалих

Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА