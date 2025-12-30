Глава МВС: ключовим досягненням в безпеці цього року став проєкт "Офіцер-рятувальник громади"

За пів року роботи офіцери-рятувальники майже тисячу разів реагували на надзвичайні ситуації, більшість з яких пов’язані з воєнними діями, брали участь у гасінні понад 33,5 тисяч пожеж, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Цьогоріч одним з ключових досягнень у сфері безпеки та цивільного захисту став запуск проєкту "Офіцер-рятувальник громади", - написав міністр в телеграм-каналі у вівторок, зазначаючи результати роботи у 2025 році.

За його словами, цю ініціативу МВС запровадило в ДСНС, спираючись на успішний досвід проєкту "Поліцейський офіцер громади".

"Неодноразово переконалися, що там, де фахівець знає громаду, живе її проблемами та працює поруч із людьми, результат завжди кращий", - зазначив Клименко.

Міністр уточнив, що проєкт "Офіцер-рятувальник громади" працює вже 6 місяців, і за перші 4 місяці він охопив 100% територіальних громад України (за винятком тимчасово окупованих територій).

"На сьогодні понад 2300 офіцерів уже пройшли навчання та отримали сертифікати. За пів року офіцери-рятувальники більш як 970 разів реагували на надзвичайні ситуації, більшість з яких – пов’язані з воєнними діями, брали участь у гасінні понад 33,5 тисяч пожеж, ідентифікували більше 4300 вибухонебезпечних предметів", - поінформував Клименко.

Також він наголосив, що окремий напрям роботи офіцерів-рятувальників – співпраця з органами місцевого самоврядування.

"Офіцери-рятувальники надають допомогу з питань планування цивільного захисту, укриття населення, формування підрозділів добровольчої пожежної охорони", - додав він.

Глава МВС підсумував: "Безпека – це не лише реагування, а й превенція. Саме тому офіцери-рятувальники навчають людей алгоритмам дій під час надзвичайних ситуацій. Продовжуємо посилювати систему безпеки на місцях".