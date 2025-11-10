Інтерфакс-Україна
Події
09:24 10.11.2025

Об'єкти, присвячені віцеадміралу Макарову, не належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Об’єкти, присвячені російському флотоводцю, віцеадміралу Степану Макарову, не суперечать вимогам закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Водночас, згідно з висновками експертної комісії, відповідно до закону варто демонтувати (усунути) окремі елементи із символікою російської імперської політики (зокрема, державні та інші символи Російської імперії), розміщені на пам’ятнику Макарову в Миколаєві, демонтувати розміщений на його постаменті російськомовний напис ("Макаров Степан Осипович (1848–1904 г.г.). Вице-адмирал, выдающийся флотоводец и ученый. Родился в г. Николаеве, погиб на броненосце "Петропавловск"), а також усунути з напису "Макаров Степан Осипович (1848–1904 р.р.). Віце-адмірал, видатний флотоводець і вчений. Народився в м. Миколаєві, загинув на броненосці "Петропавловськ" слова "Віце-адмірал", "загинув на броненосці "Петропавловськ".

Крім того, зазначається, що необхідно усунути з назви вищого навчального закладу "Національний університет кораблебудування імені адмірала С. О. Макарова" слово "адмірала", а також узгодити розміщену на сайті навчального закладу інформацію про Макарова з вимогами закону, щоб уникнути виправдання і глорифікації російської імперської політики.

В УІНП розповіли, що Макаров – це російський флотоводець, мореплавець, океанограф та суднобудівник, що народився в Миколаєві в родині прапорщика флоту. З 1876 року служив на Чорноморському флоті. Він обіймав керівні посади у військово-морському флоті Російської імперії, водночас він не пов’язаний із реалізацією російської імперської політики.

Як повідомлялося, на початку жовтня Український інститут нацпам’яті на підставі фахових висновків Експертної комісії оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Зокрема, до переліку осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким містять символіку російської імперської політики, серед інших увійшли: Петро Багратіон, Михайло Бакунін, Микола Бауман, Іван Бунін, Михайло Воронцов, Михайло Глінка, Борис Годунов, Микола Карамзін, Михайло Кутузов, Михайло Лермонтов, Михайло Ломоносов, Модест Мусоргський, Павло Нахімов, Григорій Потьомкін, Олександр Пушкін, Олександр Суворов, Іван Сусанін, Іван Тургенєв та інші. 

До переліку, тих, які не містять російської імперської політики, серед інших увійшли: Іван Айвазовський, Карл Брюллов, Михайло Врубель, Олександр Герцен, Микола Гоголь, Володимир Даль, Осип Дерібас, Василь Каразін, Микола Кибальчич, Олександр Купрін, Микола Некрасов, Микола Пирогов, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Костянтин Ціолковський та інші.

Зазначається, що дані переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

Голова УІНП Олександр Алфьоров заявляє, що місцевим органам влади необхідно звірити назви своїх вулиць з даними переліками.

Теги: #макаров_віцеадмірал #уінп

