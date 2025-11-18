Голова УІНП: на жаль, ми спостерігаємо зменшення пам'яті навколо дат, пов'язаних з Героями Небесної сотні

Фото: УІНП

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявляє, що в Києві найменше пошановують подвиг Героїв Небесної сотні, порівняно з іншими регіонами.

"На привеликий жаль, сьогодні ми спостерігаємо, відповідно до наших соціологічних досліджень, зменшення інтенсивності згадування і пам'яті навколо дат, пов'язаних з Героями Небесної сотні", - сказав Алфьоров на пресконференції в Києві у вівторок.

За його словами, соціологія свідчить, що в Києві найменше пошановують подвиг Героїв Небесної сотні, навіть менше, ніж з східних регіонах країни.

День гідності та свободи - це пам'ятна дата, яка в Україні щороку відзначається 21 листопада на честь подій Помаранчевої революції 2004-го та революція Гідності 2013-го років.

Як повідомлялося, Український інститут національної памʼяті (УІНП) презентував результати соціологічного опитування щодо ставлення українців до історії та державної політики національної памʼяті. Згідно дослідження, понад половина опитаних – 59,6% українців заявили, що беруть участь в щорічному вшануванні Героїв Небесної сотні. Водночас відзначається, що молодь значно менш включена у такі комеморативні практики. У регіональному розрізі найбільше пам’ять Героїв Небесної Сотні вшановуються на заході (73,1%), тоді коли в Києві ситуація з вшануваннями найгірша – 49,5%.