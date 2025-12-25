Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

У різдвяну ніч РФ продовжувала атаки на українську енергетику, внаслідок чого додатково знеструмлено споживачів на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням в телеграм у четвер, на Одещині є знеструмлення, зумовлені попередніми обстрілами.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово", – зазначає Міненерго.

Як анонсувалося раніше, у четвер графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України.