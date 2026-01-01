Інтерфакс-Україна
Події
11:08 01.01.2026

У всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання – Міненерго

Вночі в четвер, 1 січня, ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України. На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють, щоб якнайшвидшим відновити електропостачання, повідомляє Міністерство енергетики України.

"Сьогодні у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для споживачів. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Рівень води у ставку-охолоджувачі на ЗАЕС становить 13.18 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, наголосили в міністерстві.

