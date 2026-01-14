Інтерфакс-Україна
Події
13:02 14.01.2026

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

Європейська комісія представила проєкти законодавчих актів, спрямованих на реалізацію рішення Європейської ради щодо позики в розмірі 90 млрд євро з метою фінансової підтримки України на період 2026-2027 роки.

Пропозиції у середу в Брюсселі на пресконференції представили президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, європейські комісари з питань економіки Валдіс Домбровскіс та з питань розширення Марта Кос.

Фон дер Ляєн нагадала, що відповідне рішення щодо фінансової підтримки Україні було ухвалено на грудневому засіданні Європейської ради. "Сьогодні вранці в Комісії ми ухвалили юридичну пропозицію щодо цієї угоди. Ми надаємо Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 26-й та 27-й роки. Це робиться в рамках посиленої співпраці, тобто за участю 24 з 27 держав-членів (без Угорщини, Словаччини та Чехії – ІФ-У). За допомогою цієї підтримки ми забезпечуємо, щоб Україна могла, з одного боку, зміцнити свою оборону на полі бою та посилити свої оборонні можливості, щоб задовольнити всі військові потреби, а з іншого боку, забезпечити функціонування держави та основних служб. Іншими словами, бюджетні потреби покриваються. І для нас дуже важливо надіслати дуже сильний сигнал, який підтверджує непохитну відданість Європи безпеці, обороні та майбутньому процвітанню України", - розповіла президент Європейської комісії.

За її словами, 1/3 – 30 млрд євро – буде спрямована на підтримку бюджету, а 2/3 – 30 млрд євро – на військову підтримку. "У цій пропозиції йдеться про те, що ми пропонуємо розділити 90 млрд євро на дві частини. Одна третина буде, тобто 30 млрд євро, на бюджетну підтримку, а дві третини з 90 млрд будуть спрямовані на військову підтримку, тобто 60 млрд євро. Завдяки військовій допомозі Україна зможе сильно протистояти Росії, і водночас вона зможе тісніше інтегруватися в оборонно-промислову базу Європи", - деталізувала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії також повідомила, що запропоновані кошти будуть структуровані "більш-менш так само, як і в пропозиції SAFE". "Кошти будуть використані для закупівлі обладнання переважно з України, Європейського Союзу та країн ЄЕЗ AFTA. Але якщо це необхідне обладнання неможливе в цьому регіоні або у встановлений термін, то іноді може бути можливим придбати обладнання за межами Європейського Союзу та географічного регіону, який я щойно описала. Отже, спочатку європейські преференції, а потім, якщо це неможливо, тоді закупівля за кордоном", - додала вона.

Фон дер Ляєн також зупинилася на питанні бюджетної підтримки в розмірі 30 млрд євро, яка "покликана допомогти Україні просунути реформи та модернізувати країну". "Інвестиції обумовлені реформами, а також наближенням України до членства в Європейському Союзі. Це включає відданість України сильним демократичним процесам, верховенству права та заходам боротьби з корупцією. Ці умови не підлягають обговоренню для будь-якої фінансової підтримки", - пояснила президент Єврокомісії.

