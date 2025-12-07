Інтерфакс-Україна
17:49 07.12.2025

Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соціальній мережі Х - ЗМІ

Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соціальній мережі Х після накладення на неї штрафу у розмірі 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо прозорості, повідомляє Politico.

"Європейська комісія втратила доступ до своєї панелі керування для купівлі та відстеження реклами на платформі X Ілона Маска після того, як оштрафувала платформу соціальних мереж на 120 мільйонів євро за порушення правил прозорості ЄС", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

"Ваш рекламний обліковий запис заблоковано", – написав керівник продукту X Нікіта Бір на платформі рано в неділю. Він заявив, що це пов’язано з тим, що Єврокомісія нібито намагалася збільшити охоплення свого допису про штраф щодо платформи, скориставшись одним з інструментів Ad Composer і "запостити лінк, який оманливо створює у користувачів враження, що це відео, та штучно збільшити охоплення". "Х вважає, що усі повинні мають мати рівноправний голос на нашій платформі. Але схоже, що ви вважаєте, що до вашого власного акаунту правила не мають застосовуватись", – додав Бієр.

Як повідомлялося, 5 грудня Єврокомісія оштрафувала Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту. Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Це рішення різко розкритикували топпосадовці США, прирівнявши дії Єврокомісії до "цензури", а власник компанії, мільярдер Ілон Маск закликав "ліквідувати" ЄС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після того порадив Маску полетіти на Марс.

Теги: #єврокомісія

