12:06 02.12.2025

Постпреди ЄС ознайомляться 3 грудня з планом використання заморожених активів РФ для кредиту Україні - ЗМІ

Постпреди країн ЄС найближчим часом вперше вивчать план Єврокомісії про надання "репараційного кредиту" Україні за рахунок російських заморожених активів, повідомляє у вівторок портал Euractiv.

"Посли ЄС вже в середу можуть вперше переглянути пропозицію ЄС про видачу "репараційного кредиту" для України за рахунок заморожених російських активів", - пише портал з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що цей крок став наслідком тиску на Єврокомісію з боку президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера ФРН Фрідріха Мерца.

У свою чергу, голова Євроради Антоніу Кошта в приватному порядку попередив лідерів країн Євросоюзу, що майбутній 18 грудня саміт ЄС може затягнутися. "Він сказав лідерам, що їм слід бути готовими залишатися в Брюсселі один, два або навіть три дні", - інформує портал.

Очікується, що лідери ЄС на саміті в Брюсселі 18 грудня обговорять тему фінансування України.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько 170 млрд євро, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачалося, що 140 млрд євро з цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні. Однак проти такого рішення виступила Бельгія, яка висловила побоювання щодо його юридичних і фінансових наслідків. Раніше прем’єр-міністр країни Барт де Вевер зажадав від країн ЄС додаткових, юридично зобов’язуючих гарантій у разі реалізації рішення.

Financial Times з посиланням на джерела у вівторок повідомляє, що Європейський центральний банк відмовився виступити фінансовим гарантом у разі передачі коштів Києву в рамках "репараційного кредиту" Україні.

Зеленський заявив, що Україна перебуває в повній координації з Єврокомісією, анонсував розмову з генсеком НАТО

Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Президент Єврокомісії: Інтереси України – це наші інтереси, ми й надалі будемо твердо підтримувати Україну в майбутніх переговорах

В Єврокомісії позитивно оцінюють прогрес в переговорах щодо "мирного плану" для України, запропонованого Трампом

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Онлайн-кредитування від ПУМБ для бізнесу - простий шлях до фінансової підтримки

Корупційний скандал в енергетиці не вплинув на консультації щодо "репараційного кредиту" - Качка

Єврокомісія почала розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon, Microsoft

В ЄК назвали чотири принципи як основу для запропонованих варіантів фінансування України на 2026-2027рр

