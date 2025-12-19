Інтерфакс-Україна
Події
11:20 19.12.2025

Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи
Фото: Денис Шмигаль /t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль вважає, що рішення Європейської Ради про надання Україні EUR90 млрд на 2026–2027 роки "зміцнює стійкість і обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки всієї Європи".

"Рішення Європейської Ради про надання Україні €90 млрд на 2026–2027 роки зміцнює стійкість і обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки всієї Європи. А також підтверджує базовий принцип: Росія має нести відповідальність за свою агресію. Європейська Рада у своєму рішенні також закликала посилити військову допомогу Україні та підтримала інтеграцію української оборонної промисловості з європейською, зокрема в межах інструменту SAFE", - написав він у Телеграмі.

Шмигаль зазначив, що посилюючи Україну, Європа зміцнює архітектуру безпеки на довгострокову перспективу та подякував європейським партнерам за це рішення.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що лідери ЄС погодили рішення стосовно підтримки України в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки.

Як повідомлялося, 18 грудня в Брюсселі розпочався саміт ЄС, одним з головних питань якого є використання заморожених активів РФ на користь України.

